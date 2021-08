Víkendář: Návrat do kanceláří a nejčastější chyby vedení firem

Tsedal Neeley působí jako profesorka na Harvard Business School a pro WSJ napsala článek o tom, jakých největších chyb se může dopustit vedení firem v době, kdy se zaměstnanci vrací zpět do kanceláří. V rozhovoru pro CNBC shrnula své základní myšlenky s tím, že první významnou chybou by mohlo být následující: Vedení firem bude jednat s těmi, kteří se vrací z práce doma do práce v zaměstnání, jako s malými dětmi.



Profesorka uvedla, že během posledních zhruba 18 měsíců bylo úplně vyvráceno přesvědčení, podle kterého se lidé rozvíjejí pouze v případě, že pracují přímo u zaměstnavatele. Nyní je zřejmé, že lidé preferují flexibilitu a možnost vybrat si, kolik času stráví prací doma a kolik v kanceláři. Jde tak o posun z předchozího „autokratického prostředí“ do situace, kdy o těchto věcech chtějí rozhodovat sami zaměstnanci.



Společnosti jako Lyft či Google ohlásily, že odkládají návrat do kanceláří až na rok 2022. Na CNBC k tomu zaznělo, že situace na trhu práce je nyní v USA vychýlená ve prospěch zaměstnanců a těch, kteří zaměstnání hledají. Jejich vyjednávací pozice je totiž relativně silná, a tudíž mohou mít mimo jiné vyšší požadavky ohledně zmíněné flexibility. Nemůže se to ale změnit ve chvíli, kdy se trh práce změnil a silnější vyjednávací pozici by měly firmy?



Neeley míní, že ne, protože jsme se dostali do nové éry a proběhly strukturální změny mířící k většímu podílu práce z domova. K ní mimo jiné přispívají digitální technologie, které omezují „závislost na prostoru a času“. Nejde tedy o přechodný jev vyvolaný pandemií, ale o změnu, kterou již lidé pocítili na vlastní kůži, ke které nikdy předtím nedošlo a která přetrvá. K tomu profesorka dodala, že produktivita obecně vzrostla a firmy by se tak měly snažit se adaptovat namísto toho, aby s těmito změnami bojovaly.





Popsaná evoluce by měla podle profesorky vést k tomu, že bude fungovat „hybridní systém“, který skloubí „to nejlepší z obou světů“. Tedy jak výhody práce z domova, tak výhody práce v kanceláři. CNBC poukázala na to, že některé společnosti mohou nabízet práci z domova, ale spojenou s nižšími odměnami. Neely k tomu doplnila, že pokud lidé pracují z domova, nese to s sebou například nižší náklady na cestování do zaměstnání. Na stranu druhou ale rostou náklady spojené s tímto systémem, například ve formě vyšších výdajů za vysokorychlostní připojení k internetu. Což podle odbornice budou muset firmy reflektovat a najít novou rovnováhu.



Nejlépe se k nové situaci podle profesorky staví technologický sektor. Čistě proto, že má s podobnými věcmi nejvíce zkušeností. Například s prací z domova experimentuje již od roku 1993. Zářným příkladem toho, kudy kráčet, pak byla již od ledna minulého roku společnost HubSpot. Mezi zmíněné největší chyby, kterých by se firmy mohly dopustit během návratu lidí z domova, pak podle profesorky patří jednání se zaměstnanci jako s malými dětmi, vyčerpání z práce s moderními technologiemi, upevňování propasti mezi pracovním a osobním životem, odmítnutí různých experimentů a hodnocení lidí podle toho, kolik hodin sedí v kanceláři.



Zdroj: CNBC