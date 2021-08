Doba cyklických, nebo defenzivních akcií?

Jsou akcie indikátorem dalšího dění na dluhopisech, či dluhopisy dalšího dění na akciích? Nebo se to mele jednou tak, podruhé onak? Toto téma lze řešit na úrovni celých trhů, či u akcií sektorově a právě do toho se dnes pustíme. Včetně pohledu na to, co by se mohlo dít v případě, že se naplní předpovědi .



1 . Dluhopisy a cyklické/defenzivní akcie: Následující graf ukazuje vývoj výnosů desetiletých vládních obligací v USA a výkony cyklických akcií relativně k defenzivním. Jelikož jsou dluhopisy atraktivnější v době nižších inflačních tlaků (jejich ceny rostou a výnosy klesají), dalo by se teoreticky čekat, že s výnosy půjde dolů i výkon cyklických akcií (relativně k defenzivě). Pokud naopak ekonomika jede naplno a rostou inflační tlaky, výnosy obligací by měly růst (jejich ceny klesat) a zároveň by měla získávat cyklická část akcií nad defenzivou. Je tomu tak?





Zdroj: Twitter



Graf teorii potvrzuje, růst výnosů jde ruku v ruce se sílou cyklických akcií, pokles výnosů s defenzivou. Jak se ale na graf dívám, o nějakém systematickém předstihu jedné, či druhé strany těžko hovořit. Jinak řečeno, těžko tvrdit, že by dluhopisy systematicky indikovaly, co se za nějaký čas stane na akciích, či naopak.



2 . Kam dál? Posledních pár měsíců zamířily obě křivky ve výše uvedeném grafu dolů v odraze poklesu míry ekonomického optimismu. Jak ukazuje druhý graf, patří mezi ty, kteří věří v opětovný růst výnosů vládních dluhopisů, na konci roku by se podle banky měly pohybovat na 1,6 %, v roce 2024 na 2,5 %:





Zdroj: Twitter



Pokud by tak držela vazba z prvního grafu a naplnily by se projekce GS, cyklické akcie by měly získávat na úkor defenzivy (což nemusí znamenat, že ta by šla v absolutním měřítku dolů). Zejména by se cyklickým titulům asi dařilo, pokud by ono postupné zvedání výnosů probíhalo na pozadí nabídkového ekonomického boomu, ve kterém by růst nominálního produktu tíhnul směrem k jeho reálné části (ne inflaci).



A jen malá poznámka na závěr: Jak jsem tu psal před časem, neustálé pokusy o rotování odněkud někam, ke kterým by podobné úvahy snad mohly vybízet, nemusí být ani zdaleka ten nejlepší nápad. Je to jen další forma pokusů o časování trhu, které (mírně řečeno) nemusí jít každému. Jedna věc je mít nějaký přehled, co se děje, druhá pokusy o takové časování.