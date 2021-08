Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí zrychlila růst na 6,6 procenta

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla tempem 6,6 procenta ročně, zatímco v předchozím čtvrtletí růst činil 6,3 procenta. Ukázala to zpřesněná zpráva, kterou dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Předběžná zpráva zveřejněná před měsícem ukazovala za druhé čtvrtletí růst o 6,5 procenta. Po pěti týdnech se ale zvýšil počet žadatelů o podporu v nezaměstnanosti.



Co se hospodářského růstu týče, výsledek je zhruba v souladu s odhady analytiků. Ti předpovídali, že tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) největší ekonomiky světa proti prvnímu rychlému odhadu zrychlí o jednu až dvě desetiny procentního bodu.



Ministerstvo práce pak v samostatné zprávě uvedlo, že za minulý týden se zvýšil počet žadatelů o podporu v nezaměstnanosti, a to na 353.000 ze 349.000 v předchozím týdnu. Více lidí žádá o podporu navzdory tomu, že ekonomika i trh práce se zotavují z dopadů pandemie.

