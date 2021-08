Víkendář: Block o krátkých pozicích na Tesle, monetární politice a investičním návodu pro technologie

Carson Block je zakladatelem investiční společnosti Muddy Waters Research a v rozhovoru na Yahoo Finance hovořil o tom, proč mu uvolněná monetární politika a reálné sazby pohybující se u nuly „ztěžují život“. Block se totiž zaměřuje zejména na takzvané krátké pozice. Tedy na prodej předem zapůjčených akcií s tím, že věří v pokles jejich ceny. Neboli v to, že je bude moci později před vrácením akcií koupit za cenu nižší, než za jakou je prodal, a realizovat tak zisky. O dopadu monetární politiky na jeho investice se Blockovi podle jeho slov i zdálo a investor mimo jiné rozebíral, proč jeho sen může mít i něco do sebe.



Block hovořil o tom, že jeho sen implikoval velmi dlouhé období uvolněné monetární politiky, která měla usnadnit reorganizaci americké ekonomiky. Investor následně dal za příklad Teslu, která je na jednu stranu inovativní firmou, na stranu druhou její vedení podle Blocka dovede velmi dobře využívat prostředí nízkých sazeb. Muddy Waters Research přitom měla otevřené pozice, které v konečném důsledku představovaly sázku na pokles ceny akcií Tesly. Hlavním důvodem byla teze, podle které nebude dostatečně zisková, protože nemá velikost podobnou tomu, jakou disponují tradiční automobilky.



Block si je podle svých slov vědom toho, že býci by s jeho pohledem nesouhlasili, faktem ale podle něj každopádně je, že pokud dáme stranou různé dotace a účetní operace, jádrový byznys Tesly není ziskový. Block si ale na základě svého snu uvědomil, že ona potřebná velikost nemusí být v případě Tesly nutně měřená rozsahem výroby a prodejů, ale výší kapitálu měřenou v tržní hodnotě. Pak je větší než třeba a významně k tomu přispívají právě velmi nízké reálné sazby.



Celkově tak Block dospěl k závěru, že a její vozy mohou mít slabé stránky, její šéf v minulosti porušoval zákon a firmy těží z prostředí nízkých sazeb. Nicméně otevírat krátké pozice je lepší na podobných společnostech, jejichž vedení ale není schopno vyrábět auta či postavit raketu. Následně investor hovořil o tom, že pokud se v případě některých témat dotkne obou zainteresovaných stran, může to být známka, že udělal správný krok. Právě v případě Tesly se totiž dotkl těch, kteří jí fandí a obdivují. A zároveň některých investorů, kteří na jejích akciích drží krátké pozice.



Těm druhým totiž vyčítal, že Tesle nepřiznávají úspěch v tom, co dosáhla na poli elektromobilů. Včetně toho, že změnila investiční a strategické plány velkých tradičních automobilek. Jinak řečeno, podle Blocka bychom dnes neměli na výběr tolik elektromobilů a platforem, kdyby v roce 2013 nepředstavila svůj elektromobil a nedala tak věci do pohybu tímto směrem.



Nejsou dobrým cílem pro krátké pozice čínské společnosti zaměřující se na elektromobilitu, z nichž některé stále nemají reálný byznys? Na tuto otázku Block odpověděl, že v případě Číny se jeho společnost zaměřuje zejména na přímé podvody a platí to i u technologických firem. Není přitom podle něj nutné rozumět samotným technologiím, podstata jeho přístupu je v orientaci na to, co dělají lidé a jak se chová vedení firem. Za příklad uvedl způsob nakládání s objednávkami. Konkrétně to, zda vedení firem nutí prodejce, aby za objednávky vykazovali i takové případy, kdy o objednávku evidentně nejde a cílem je pouze zlepšit obraz firmy a její růstový profil.



Podle Blocka se tak jeho přístup podobá tomu, jak pracuje Hindenburg Research. Ten například poukázal na společnost Nikola, která se propagovala videem s prototypem jejího tahače. Video budilo dojem, že tahač je plně funkční a má vlastní pohonnou jednotku. Ovšem Hindenburg poukázal na to, že ve skutečnosti jel z mírného kopce bez vlastního pohonu. „Nezaměřujte se tolik na technologii, ale na lidi. Ptejte se, jestli tohle je typ člověka, který by dokázal postavit auto, raketu,“ dodal investor.



Podle Blocka se nyní na trhu pohybuje jen málo investorů, kteří by se zaměřovali na krátké pozice. Přitom podle něj platí, že když je lehké získat kapitál pro určitý druh investování, obvykle už není na takové investování dobrá doba. A naopak. Takže nyní může být dost příležitostí na krátkých pozicích, ale celkově pro ně nepanuje velké nadšení. Důvodem je „Gamestop a tak dále“. Tedy případy, kdy se retailoví investoři organizují na sociálních sítích a nutí svými nákupy ty, kteří mají krátké pozice, aby je se ztrátou uzavírali.



Zdroj: Yahoo Finance