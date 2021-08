Cyklus je utlumený, inflace polevuje, říká investorka z Wells Fargo. Jaké akcie podle ní vybírat?

Fed v minulosti jednal cyklicky, nyní se jeho přístup změnil a nějaké utahování není v dohledné době na pořadu dne. To znamená, že centrální banka nešlápne na brzdu a nepošle ekonomiku do recese, před námi je naopak pokračující oživení a to je i důvod k optimismu ohledně investic do akcií. Na Bloomberg Markets o tom hovořila portfolio manažerka z Asset Management Margaret Patel.



Investorka míní, že akcie jsou stále atraktivní. Ukazuje na to porovnání jejich dividendového výnosu s výnosy obligací. Ten totiž odpovídá výnosu pětiletých firemních obligací s investičním ratingem, což „nedává moc smysl“. Stejně tak jsou ale zajímavé dluhopisy s nízkým ratingem, protože jejich výnosy leží vysoko relativně k míře defaultů na tomto segmentu trhu.

Patel míní, že na trhu amerických vládních obligací nyní vládne „nedostatek“, příčinou jsou nákupy těchto obligací prováděné centrální bankou. Na akciovém trhu je pak podle investorky dobré se zaměřit na společnosti, které budou v následujících letech schopny generovat vyšší růst ziskovosti. Což znamená také technologie, i když je nutno vybírat, protože valuace jsou kvůli vysokému optimismu obecně nafouknuté.



Investorka následně zopakovala, že Fed nyní tlumí volatilitu, což je rozdíl oproti minulosti, kdy ji svou politikou naopak zvyšoval. To ji pak vede k tomu, že se zaměřuje méně na cyklické akcie a na to, jak je daný titul citlivý na cyklus. Pozornost upírá naopak k tomu, jaký je dlouhodobý a strukturální výhled. Duální mandát Fedu, v jehož rámci bere v úvahu i zaměstnanost, podle investorky znamená, že v dohledné době svou politiku neutáhne a sazby nepůjdou výrazně nahoru. Což zase implikuje, že akciový trh by si měl udržet své vysoké valuace i přesto, že nyní dochází k poklesu optimismu ohledně rychlosti současného oživení.



Patel doplnila, že i kdyby Fed letos začal snižovat objem nakupovaných aktiv, pro akciové trhy by to nemělo být negativní, protože sazby se budou stále držet nízko. Co kdyby Fed jednal příliš pozdě? Na tuto otázku investorka odpověděla, že k tomu by došlo pouze v případě, že by existovaly jasné známky přetrvávající vyšší inflace. K tomu ale podle ní nedochází, naopak se objevují indikace polevujících inflačních tlaků.



Zdroj: Bloomberg Markets