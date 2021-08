V Evropě to po Powellově projevu vypadá na opatrný start v zeleném, koruna slábne

V Evropě to dnes vypadá na pozitivnější začátek obchodování poté, co většina asijských indexů rostla. Americké desetileté dluhopisy si udržují postup po slovech šéfa Fedu Jaye Powella, že podpůrná opatření ze strany Fedu bude americká centrální banka opouštět opatrně a pozvolna.

Wall Street jeho slova v pátek potěšila a indexy S&P 500 a Nasdaq vystoupaly na nové rekordy. Dnes před začátek evropského obchodování ale americké akciové futures stagnují na zelené nule, kdy byly většinou i jejich evropské protějšky, i když nálada se na futures pozvolna zlepšuje.

Futures na index blue-chips eurozóny Euro Stoxx 50 +0,1 %, futures na FTSE 100 +0,3 %, futures na DAX na zelené nule. Negativní začítek tak indikuje CAC 40, kde jsou futures na -0,03 %. Pesimismus ale i tady zřejmě vyprchává.

Powell žádný časový plán postupného upouštění monetárních stimulů nenačrtl, i když jestřábí členové měnového výboru už svoje představy minulý týden dávali na srozuměnou. Obchodníci by se tak mohli soustředit na data z amerického pracovního trhu v závěru tohoto týdne, která by mohla ukázat, zda si zotavování největší světové ekonomiky zaslouží dřívější tapering. Silná data by mohla prodloužit první týdenní zestrmění americké výnosové křivky od července.

Americký dolar k euru po ránu stagnuje při 1,1800 EURUSD. Česká koruna k euru slábne o 0,1 procenta na 25,522 za euro.

Trhy s komoditami se dívají na postup hurikánu Ida, který v neděli dorazil nad americký stát Louisiana jako hurikán čtvrté kategorie, a postupně zeslábl na nejnižší stupeň. Stále ho ale provází vítr o síle 155 kilometrů v hodině a vydatné srážky. Futures na americký benzin po jeho dopadu stouply, americká ropa ale zamířila níže. Severomořského Brentu se americká hurikánová situace tolik netýká a ráno stagnuje u 72,7 dolaru za barel.

Zlato je ráno v červeném u 1813,2 USD za unci a bitcoin klesl po 48.000 dolarů.

Makrokalendář dnes plní spíše méně významná data. Německá inflace za srpen by mohla naznačit vyznění předběžných dat za celou eurozónu, která přijdou na řadu v úterý. U Z USA přijdou data o rozjednaných kontraktech na postavené rodinné domy a z výsledků mohou zaujmout čísla od Zoom Video Communications, to bude ale až po zavření americké burzy.