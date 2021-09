Reuters: Začínající výrobci elektroaut hledají levné cesty k masové výrobě

Jen několik málo společností našlo investory ochotné poskytnout jim miliardy dolarů potřebné pro rozvoj masové výroby. Společnost Rivian získala 10,5 miliardy USD (přes 227 miliard Kč) od firem jako .com, Motor a dalších na rozšíření výroby elektrických dodávek, pick-upů a sportovně-užitkových vozů. Začínající firmy, které nemají k dispozici balíky peněz jako Rivian, ale musí najít levnější cesty k masové výrobě, jinak riskují, že na trhu s elektromobily neuspějí.I sám Elon Musk ve svém nedávném projevu uvedl, že je pozoruhodné, že na cestě k sériové výrobě nezkrachovala. V letech 2017 a 2018 se potýkala s problémy při startu velké sériové výroby svého sedanu Model 3. Automobilka v té době byla ztrátová a svoji ztrátu dále prohlubovala, protože udělala chybu, když se rozhodla příliš spolehnout na automatizaci, měla problémy s bateriemi a do cesty se jí postavily také další překážky.Tradiční přístup mnoha výrobců aut řadu let spočíval v tom, že utratili více než dvě miliardy USD za továrnu, která by byla schopná vyrobit nejméně 240.000 vozů ročně. Firma Arrival se však rozhodla postavit pro výrobu svých elektrických dodávek a autobusů mikrotovárnu - malý závod za 50 milionů USD bez drahého vybavení. Arrival nepotřebuje lakovny, které mohou stát stovky milionů USD , protože jeho dodávky jsou vyrobené z lehkého barevného plastového kompozitu. Arrival plánuje mikrotovárny v blízkosti velkých zákazníků po celém světě, což snižuje náklady na dopravu, a zaměstnává místní.Jako modelová továrna pro mikrozávody Arrivalu má sloužit závod v britském Bicesteru. Absence lakovny je jednou z možností, která má firmě pomoci vyhnout se vysokým nákladům při výrobě automobilů. Inženýři firmy navrhli formy pro plastové panely karoserie, které stojí tisíce dolarů oproti milionům dolarů potřebným pro tradiční kovové formy. Navrhli také vlastní lisovací stroje. Šéf firmy pro Severní Ameriku Mike Abelson uvedl, že pro jednu mikrotovárnu potřebuje firma zhruba 70 robotů a kupuje pouze běžně používané roboty od dlouholetých dodavatelů automobilového průmyslu Kuka a Comau. Vyhýbá se tak robotům vyráběným na zakázku. Roboti jsou pak naprogramováni tak, aby mohli vykonávat dvojí nebo trojí práci.Malý závod znamená, že Arrival je schopen vyrobit ročně 10.000 dodávek místo 100.000. Každá mikrotovárna vytvoří zhruba 250 pracovních míst, což je daleko od tisíců, které v minulosti vytvořily továrny velkých automobilek. Znamená to však také, že pokud investice nevyjde a závod se zavře, není to pro místní ekonomiku katastrofa, dodal Abelson.Podobnou strategii zvolila také firma Canoo. Její generální ředitel Tony Aquila uvedl, že postaví megamikrotovárnu, která bude sloužit jako centrum pro menší budoucí továrny.Firma Electric Last Mile Solutions plánuje letos uvést na trh v USA malou elektrododávku. Zpočátku bude v bývalé americké továrně automobilky montovat předpřipravené části vozů vyrobené v Číně a bude k nim přidávat bezpečnostní pásy a další bezpečnostní prvky podle amerických předpisů. To má firmě zpočátku ušetřit stovky milionů USD za lisovací formy a svářecí zařízení v karosárnách. Spolu s růstem tržeb chce časem používat více dílů vyrobených v Americe, dodal generální ředitel Jamese Taylor.Jiné začínající firmy využívají externí dodavatele, aby snížily náklady. Izraelská REE Automotive Holding spoléhá na dohody s American Axle a Mitsubishi Motor, které jí pomohou vystavět platformy pro výrobu elektrovozů ve velkém měřítku. REE se také, stejně jako další firma Fisker, spojila s kanadskou firmou Magna International, která jí má vyrábět její elektromobily. Fisker má podobnou dohodu o výrobě také s tchajwanskou firmou Foxconn Technology.Dohody se smluvními výrobci snižují počáteční náklady výměnou za to, že si Magna nebo Foxconn vezmou podíl na příjmech a potenciálních ziscích. Generální ředitel firmy Fisker Henrik Fisker uvedl, že tato spojenectví by také měla pomoci zajistit vybavení a díly v době, kdy je situace na trhu obtížná. "Foxconn a Magna získají veškeré vybavení, které potřebují. Mají kapitál. Mají dobrou pověst. Nejsme tu proto, abychom si založili vlastní továrnu na poušti," uvedl Fisker.