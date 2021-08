Vláda USA usiluje o to, aby polovina nových aut byla do roku 2030 na elektřinu

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena hodlá dosáhnout toho, aby auta s elektrickým pohonem do roku 2030 tvořila polovinu celkového prodeje nových automobilů ve Spojených státech. Oznámil to dnes Bílý dům. Stanovený cíl podle něj bude součástí exekutivního příkazu, který Biden podepíše.



Cíl sice není právně závazný, ale získal už podporu od velkých amerických i zahraničních automobilek. Ty nicméně upozornily, že k jeho dosažení bude zapotřebí rozsáhlá vládní podpora, upozornila agentura Reuters.



Americké automobilky (GM) a Motor a skupina Stellantis, jejíž součástí je americký výrobce aut Chrysler, ve společném prohlášení uvedly, že chtějí do roku 2030 zvýšit podíl aut s elektrickým pohonem na celkovém prodeji aut v USA na 40 až 50 procent. Tento cíl však bude podle nich dosažitelný pouze v případě, že vláda vynaloží miliardy dolarů na podporu prodeje a výroby těchto vozů.



Jihokorejská automobilka Hyundai uvedla, že cíl stanovený konkurenty , a Stellantis podporuje. Japonská , která je největším výrobcem aut na světě, označila tento cíl za "skvělý pro životní prostředí" a dodala, že se "zhostí své úlohy". Podporu plánům na zvyšování podílu vozidel s elektrickým pohonem na celkovém prodeji aut v USA vyjádřily také například automobilky , či .



Ředitel ekologické organizace Safe Climate Transport Campaign Dan Becker podle agentury Reuters uvedl, že vládní plán "se opírá o nevynutitelné dobrovolné závazky ze strany nespolehlivých výrobců automobilů". "Ve srovnávání s dobrovolnými sliby automobilových podniků vypadá novoroční předsevzetí zhubnout jako právně závazná smlouva," dodal.