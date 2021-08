Lamborghini zažívá krásné časy, nedostatek čipů se jej netýká

Stephan Winkelmann, který stojí v čele Automobili Lamborghini, hovořil na Bloomberg Markets o tom, že automobilka představila staronový model Countach (viz obrázek níže), a to k padesátému výročí uvedení tohoto modelu na trh. Countach podle ředitele přišel na počátku sedmdesátých let s prvky a designem, který je dnes typický pro sportovní vozy. Jak se automobilka staví k současným trendům na trhu a co by jí to mělo přinést?



Winkelmann zmínil, že Lamborghini ohlásilo plán „hybridizace“. Hodlá totiž v následujících letech přejít na hybridní pohony svých automobilů. Takže na jednu stranu podle ředitele musí být každý nový model automobilky výkonnější než ten předchozí. Na stranu druhou budou ale od roku 2025 emise sníženy o 50 %.



Zdroj: Youtube



V červnu automobilka informovala, že její produkce je vyprodaná až do konce letošního roku. Jak se do jejího provozu promítají problémy, kterým čelí některé automobilky, jako je například nedostatek některých komponentů a materiálů? Winkelmann uvedl, že nedostatek čipů se naštěstí jeho automobilky netýká, kniha objednávek je pak podle jeho slov plná až do května příštího roku. Takže Lamborghini zažívá „krásné časy“. Podle ředitele přijde v roce 2023 na trh nový Aventador s novým motorem V12. Firma tak dál hodlá pracovat se svým tradičním motorem, přidána k němu bude ale elektrická složka s bateriemi a celkově bude pohon výkonnější než u dnešního Aventadoru.



Bloomberg následně poukázal na to, že podle dosahuje Lamborghini podobných ziskových marží jako Ferrari. Samotné Lamborghini přitom nedávno zorganizovalo prezentaci pro investory i přesto, že je členem skupiny . Bloomberg se v této souvislosti tázal na to, zda se nejedná o známky posunu k větší nezávislosti. Ředitel společnosti ovšem odpověděl záporně s tím, že v současné době neexistují žádné takové plány.





Winkelmann míní, že pro Lamborghini je výhodný přístup k platformám používaným ve skupině , k tomu jsou podle jeho slov díky členství ve skupině dosahovány významné synergie. Lamborghini proto chce, „aby to zůstalo tak, jak to je.“ Na závěr ředitel uvedl, že Lamborghini je nyní ve velmi dobré pozici, značka má velkou hodnotu a ziskovost zůstává vysoká. Cílem však není dosahovat krátkodobých vrcholů, ale dlouhodobého soustavného růstu.



Zdroj: Bloomberg Markets