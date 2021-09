Elektromobily v Číně čelí tvrdší regulaci a nedostatku čipů. Americký Rivian si věří na kapitalizaci 80 miliard dolarů

Na Bloomberg Markets si všímají toho, že společnost Rivian hodlá na trh uvést své akcie za cenu, která implikuje celkovou kapitalizaci ve výši 80 miliard dolarů. Což se nemusí zdát právě málo u firmy, která ještě sériově nevyrobila ani jedno vozidlo. K tomu si Bloomberg všímá vývoje na trhu elektromobilů v Číně a nedostatku čipů.



Za Rivianem stojí firmy jako a , k tomu se chce zaměřovat na segment trucků a SUV, který podle Bloombergu ve srovnání s Teslou více odpovídá tomu, co kupují Američané. Řada investorů tak věří, že právě Rivian bude významným konkurentem Tesly, do rychle se rozvíjejícího odvětví se ale tlačí třeba zmíněný , který je tak i konkurentem Rivianu. A ten by se podle Bloombergu také mohl poučit z některých chyb Tesly, včetně těch, které byly spojeny s rozšiřováním výroby v roce 2018.





Bloomberg se také věnoval vývoji v Číně a společnosti Xpeng. Brian Gu z jejího vedení uvedl, že čínský trh s elektromobily se rozvíjí mnohem rychleji, než se čekalo. Míra penetrace může u těchto vozů nyní činit asi 10 % a tohoto vývoje se Xpeng snaží využít. Její cesta k ziskovosti bude podle něj záviset zejména na tom, jak se podaří navýšit výrobní kapacity.



V souvislosti s Čínou a tamními akciemi se nyní hodně hovoří o přísnější regulaci a Gu byl tázán i na to, zda se jeho firmy a odvětví dotýká nějak to, že vláda postupuje vůči řadě firem přísněji. Podle jeho názoru je výroba elektromobilů odvětvím, které čínská vláda naopak podporuje, protože se snaží posunout celou ekonomiku směrem k větší udržitelnosti. I v zájmu společností, jako je Xpeng, je ale to, aby byly dobře regulovány oblasti, jako je správa dat a jejich bezpečnost. Gu se domnívá, že současné změny jsou krokem správným směrem, který bude i jeho firmě ku pomoci. Ta totiž do této oblasti již investovala a má tak výhodu před nově vznikajícími hráči.





Jak se projevuje nedostatek čipů? Gu uvedl, že ten je citelný pro všechny automobilky. U jeho firmy je ale tlak znatelný méně, a to ze dvou důvodů. Jednak se nezaměřuje na masovou výrobu a dodavatelé čipů ji také kvůli její technologické vyspělosti a plánům vnímají jako strategického partnera. Firma tak má prioritní přístup k dodávkám. Na druhou stranu ale platí, že stačí, aby nebyl dostatek pouhého jednoho či dvou druhů čipů a objeví se problémy s výrobou vozu, který jich v sobě má téměř dva tisíce. Na otázku, jak dlouho ještě nedostatek čipů potrvá, expert odpověděl, že do příštího roku.



Xpeng chce podle slov jejího zástupce expandovat do evropských zemí, začít by měla v Norsku a sousedících zemích, které mají vysokou penetraci elektromobily. Gu míní, že jde o přirozené pokračování mezinárodní firemní strategie, vedle vysoké penetrace pro tyto země hovoří i dostupná infrastruktura.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets; Foto: Rivian Automotive