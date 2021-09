Vypadá to na přechodné zhoršení trhu práce, přichází fiskální ochlazení, říká portfolio manažer z BlackRock

Poslední data z amerického trhu práce odrážejí zejména přechodné negativní faktory, včetně těch, které ovlivňují vývoj míry participace. Pro Bloomberg Markets to uvedl Jeffrey Rosenberg, který působí jako portfolio manažer ve společnosti . Bude se tak čekat na další data a Fed „nebude přehnaně reagovat na krátkodobé výkyvy“. K tomu platí, že „tapering není utahování monetární politiky“. Investor se tedy nedomnívá, že aktuální situace na trhu práce nějak významně ovlivní uvažování Fedu, skutečné utahování monetární politiky navíc podle něj nepřijde dříve než ke konci roku 2022. Co bude trhy ovlivňovat v následujících měsících?



I akciové trhy podle Rosenberga hodnotí současnou situaci jako přechodnou a berou v úvahu, jak silný byl trh práce doposud. „Pokud se podíváme skrz informační šum, jde stále o velmi silný trh práce, i když na něm existuje prostor pro další zlepšení... Otevírání ekonomiky pokračuje stejně jako oživení ekonomiky,“ dodal investor.



Rosenberg míní, že významným tématem bude nyní fiskální politika. Dojde totiž k fiskálnímu utahování i přesto, že vláda má stimulační plán ve výši 3,5 bilionu dolarů. Nejde totiž o stejnou věc, jakou byla dosavadní stimulace, protože nyní hovoříme o plánu týkajícím se následujících deseti let a ve srovnání s dosavadní fiskální politikou tak dojde ke zmíněnému fiskálnímu utahování.





Dosavadní tempo růstu amerického hospodářství bylo výsledkem kombinace otevírání ekonomiky a bezprecedentní míry stimulace. Oba tyto faktory ztratí svou sílu a ekonomika se bude vracet ke svému dlouhodobému potenciálu. Jelikož by mohla klesnout i pod něj, je podle investora dobrá opatrnost ohledně příliš citlivých reakcí na přechodné faktory, které například zvedají inflaci. Na druhou stranu ale i Fed podle Rosenberga uznává, že podcenil délku časového období, po které se bude ekonomika zotavovat z pandemického šoku.



Investor pokračoval s tím, že Fed je ve vztahu k jeho přístupu k inflaci kritizován z obou stran. Zřejmá je přitom inflace na trzích s investičními aktivy, ze které mohou pramenit obavy z finanční stability. Fed každopádně podle Rosenberga bude reagovat na další vývoj, a to v rámci nově přijaté strategie, kterou je symetrický inflační cíl.



TopDownCharts v následujícím grafu ukazuje vývoj spekulativních pozic na aktivech, která jsou považována za sázku na vyšší inflaci. Sázky na reflaci prudce rostly po propadu trhů v první polovině roku 2020, podle obrázku ale již dosáhly svého vrcholu a několik týdnů prudce korigují:



Zdroj: Bloomberg Markets,