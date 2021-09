Nastala ojedinělá situace na akciovém trhu, levné jsou cyklické tituly, tvrdí stratég

Bloomberg Markets tvrdí, že stratég Jonathan Golub z dokázal letos nejlépe predikovat vývoj na technologických akciích. Co si Golub myslí o dalším vývoji na trhu a u technologií?



Podle stratéga je fundament mnohem příznivější pro cyklickou část akciového trhu. Jenže došlo k poklesu sazeb poté, co se výnosy desetiletých vládních obligací dostaly nad 1,7 %. A tento propad výrazně napomohl technologickým akciím. Jde tak o ojedinělou situaci, protože ekonomický fundament nahrává cyklickým akciím, které jsou podle Goluba navíc levné. Nicméně ve stejnou dobu si vedou dobře i technologie, a to díky popsanému vývoji sazeb.



Golub odpovídal i na dotazy ohledně dalšího vývoje v ekonomice a klíčové je podle něj to, jak dlouho budou trvat tenze a problémy způsobené pandemií. Pokud se tak lidé například ptají, zda je současná vyšší inflace jen přechodného rázu, jde podle stratéga o špatně položenou otázku. Klíčem je totiž právě to, jak moc přechodné jsou zmíněné problémy. Podle stratéga je lze nazvat přechodnými v případě, že za takové považujeme období jednoho nebo dvou let.



Firemní sektor se ale na současnou situaci dokázal adaptovat a dosahuje vysoké ziskovosti. Ta je přitom podle Goluba pro vývoj na akciích rozhodující a stojí před faktory, jako je sentiment či likvidita. Další rok pak bude pro akcie přívětivý, zhatit by to mohla pouze „hloupá chyba na straně Fedu“, kterou ale centrální banka podle stratéga neudělá. Golub hovoří o tom, že index S&P 500 se dostane na 5 000 bodů. Dodal, že když s tímto číslem přišel poprvé, zdálo se příliš optimistické, ale nyní je možná až moc nízko.



Následující obrázek porovnává výkony defenzivních akcií relativně k akciím cyklickým na straně jedné s výnosy desetiletých vládních obligací na straně druhé. Obvykle dochází k tomu, že pokles výnosů vládních obligací doprovází lepší výkony defenzivních akcií, protože jde o prostředí horšího ekonomického výhledu. A naopak, rostoucí výnosy indikují lepší výhled, a tudíž jdou ruku v ruce s lepšími výkony cyklických akcií. Od roku 2020 se mezi oběma křivkami vytvořila mezera ve chvíli, kdy cyklická část akciového trhu rostla rychleji, než by odpovídalo dosavadnímu vztahu k obligacím. V posledních měsících je pak znatelný příklon k defenzivnější části trhu spolu s tím, jak došlo ke korekci ve výnosech.



Zdroj: Bloomberg Markets,