Pozitivní začátek týdne díky důvěře v hospodářskopolitickou podporu

Evropské trhy vstupují do nového týdne pozitivně a vypadá to, že hlavně díky hospodářské politice. Ta se také podle nás udrží jako jedno z klíčových témat týdne. Amerika se do hry nezapojí kvůli svátku, což bude klasicky tlumit aktivitu během odpoledních hodin.

V pátek investorům trochu zamotal hlavu report z amerického trhu práce, nakonec ale znovu zvítězil pohled skrze měnovou politiku. Jak jsme psali přímo k číslům, podle nás se nezvýšilo riziko, že by Fed byl s utahováním agresivnější. Právě k tomu se dnes také upínají investoři a dozvuky reportu jsou tak pro akcie příznivé. Vedle toho působí i naděje, že Japonsko a Čína navýší fiskální podporu ekonomice. Jednak to souvisí se snahou o nápravu po vlně delty, v případě Japonska ale také s odstoupením premiéra Sugy. Nová data zastupují německé průmyslové objednávky, které dopadly za červenec překvapivě dobře, ale bude to spíše drobný příspěvek k aktuálnímu vývoji na trzích.

Hlavní akciové indexy v Evropě si připisují místy slušný růst, jako v případě AEXu (+0,9 pct). DAX , CAC 40 nebo FTSE 100 pak přidávají 0,6 pct. Dluhopisové výnosy mají dál tendenci stoupat. Německý 10Y je +1 bazický bod před čtvrteční ECB a při rostoucí předvolební nejistotě. Eurodolar však míří naopak dolů a nachází se na 1,1860.

Koruna dopoledne nepatrně ustupuje i přes solidní data z domácí ekonomiky, dobrá německá data a pozitivní sentiment ve světě. Proti euru se obchoduje na 25,38. Pražská burza jako celek registruje prakticky nulovou změnu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3880 -0.0007 25.4209 25.3429 CZK/USD 21.4055 0.1638 21.4105 21.3315 HUF/EUR 347.5300 -2.9475 351.0600 346.8600 PLN/EUR 4.5157 0.1858 4.5248 4.5024

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6574 -0.1216 7.6697 7.6538 JPY/EUR 130.3500 -0.0253 130.5250 130.3030 JPY/USD 109.9145 0.1791 109.9470 109.7870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8572 0.0012 0.8578 0.8568 CHF/EUR 1.0866 0.0622 1.0874 1.0856 NOK/EUR 10.2800 0.0239 10.3215 10.2684 SEK/EUR 10.1661 0.1533 10.1710 10.1536 USD/EUR 1.1859 -0.1683 1.1886 1.1856

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3461 0.3109 1.3464 1.3407 CAD/USD 1.2554 0.3397 1.2555 1.2527