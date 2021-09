Polská vláda plánuje zavést daň z tržeb velkých korporací ve výši 0,4 procenta, aby tím kompenzovala pokles příspěvků do státního systému zdravotní péče. Oznámilo to dnes ministerstvo financí. Nově plánovaná daň je důsledkem změn ve vládním programu na podporu ekonomiky zvaném Polský úděl.



Tento program má daňovým poplatníkům přinést dodatečných 16,5 miliardy zlotých (zhruba 93 miliard Kč) ročně. Stal se však terčem kritiky ze strany představitelů podnikatelského sektoru kvůli vyšším platbám na zdravotní pojištění, upozornila agentura PAP.



Plán počítal s daňově neodečitatelnými příspěvky na zdravotní pojištění ve výši devíti procent. Náměstek ministra financí Jan Sarnowski dnes ale podle agentury Reuters uvedl, že u osob samostatně výdělečně činných bude sazba snížena na 4,9 procenta. Dodal, že toto snížení bude kompenzovat daň pro velké korporace, která bude činit 0,4 procenta jejich tržeb plus deset procent z nákladů vynaložených za účelem daňové optimalizace.



Program Polský úděl zahrnuje také například zvýšení nezdanitelného minima u osobních příjmů na 30.000 zlotých ročně, což představuje desetinásobek ve srovnání s rokem 2016. Minimální hranice příjmu pro zařazení do pásma s vyšší daňovou sazbou v rámci programu stoupne na 120.000 zlotých ze současných 85.500 zlotých ročně.