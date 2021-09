Slimmon: Akcie zase nahoru, pokud ovšem nepůjdou sazby dál dolů

Andrew Slimmon z Investment Management pro Bloomberg Markets uvedl, že velké technologické firmy vykazují vysokou ziskovost a jejich valuace podle něj nejsou tak vysoko jako v roce 2000. To znamená, že jejich akcie mohou dál růst. Co zbytek trhu?



Podle Slimmona nebyl americký trh v poslední době ani tak ovlivněn úvahami o taperingu, tedy o snižování a následně ukončení nákupů aktiv americkou centrální bankou. Vliv totiž na něj mělo zejména dění v Číně. Investor přitom míní, že čtvrté čtvrtletí letošního roku bude v USA „silné“ a nahoru půjdou sektory, jako jsou banky či akcie těžící z otevírání ekonomiky. Investoři by se ale do těchto pozic neměli hrnout, lepší je postupný posun tímto směrem.



Co by Slimmonovi ukazovalo, že jeho optimistická teze má vážné trhliny? Krátká odpověď zněla, že pokles výnosů desetiletých vládních obligací k 1 %. Dluhopisové trhy totiž již od dubna poklesem výnosů signalizovaly, že oživení poněkud ztrácí na síle. Jak bylo uvedeno, podle Slimmona by se nyní měla situace zase obracet a akcioví investoři by na to měli již začít reagovat. Pokud by ale výnosy šly dál dolů až k 1 %, naznačovalo by to, že obrat se nekoná.



Co však teze, podle které jsou nižší sazby a výnosy dluhopisů pro akcie pozitivní, protože dluhopisové trhy ztrácí na atraktivitě a akcie jsou jedinou alternativou? Kdy se pokles sazeb mění z takového pozitiva na negativum, o kterém hovořil Slimmon? Jeho odpověď zněla, že zmíněný pokles výnosů by se dotkl negativně zejména cyklické části trhu a akcií, které jsou citlivé na oživení a otevírání ekonomiky.



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Letos přitom podle experta akciový trh těžil zejména z vývoje ziskovosti obchodovaných společností, protože ta se vyvíjí lépe, než se čekalo. Pokud přitom sazby šly dolů, indikovalo by to hospodářský útlum a zisková teze by již nebyla tak relevantní. Jestliže by se výnosy desetiletých dluhopisů pohybovaly kolem 1,5 %, podle Slimmona by to nebyla situace, kdy by se akcioví investoři začali obávat slabého oživení.

Slimmon míní, že pokud bude zpomalení ekonomiky dáno slabou nabídkovou stranou, akciové trhy to tolik neovlivní, protože budou počítat s tím, že jde o slabost přechodnou. Opak by platil, pokud by slábla poptávka. Expert následně zopakoval to, co říkal již před časem – vloni touto dobou hovořili jeho klienti o tom, že přijde korekce, nyní se o ní hovoří také, ale jako o příležitosti k nákupu akcií za nižší ceny.



Tento posun v mentalitě podle Slimmona indikuje, že na trh by neměla dolehnout déletrvající korekce. Na závěr rozhovoru zopakoval, že pokud nedojde k většímu poklesu výnosů obligací, akcie zamíří nahoru. Nyní je ale ještě „trochu brzy a je dobré být trpělivý“.



Zdroj: Bloomberg Markets