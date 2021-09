Mírnější inflace v USA bude trhům vyhovovat

Srpnová inflační čísla ze zámoří jsou nakonec pro trhy poměrně příznivá. Že nepůjde o vysoké hodnoty, naznačoval už report o výrobních cenách z minulého týdne, a tato indikace se ukázala relevantní. Spotřebitelské ceny meziměsíčně rostly o 0,3, respektive po očištění o potraviny a energie o 0,1 procenta. To je v obou případech pod konsensem nastaveným na 0,4, resp. 0,3 pct. Meziroční inflace klesla podle očekávání na 5,3 z 5,4 procenta, jádrová inflace pak zpomalila rovnou na 4,0 z 4,3 pct.

V detailech srpnové zprávy najdeme, že se na inflačních číslech dál projevuje volatilita cen ojetých aut, ovšem tentokrát dolů, neboť začaly zlevňovat. Vedle toho vidíme, že ceny zvolnily tempo růstu i v důležitých položkách potravin nebo bydlení. Slušně klesají ceny dopravy. Proinflačně naopak dál působí energie, jejichž efekt bude ještě sílit. Zvýšeným tempem také míří nahoru ceny nových aut, ale už zpomalují.



Data potvrzují, že se inflace po dosažení nejvyšších hodnot začátkem léta začíná sesouvat níž, navíc její struktura nevolá po rychlé reakci. Podle nás je dost možné, že se zvýšené tempo růstu cen udrží výš a nebude tak rychle sestupovat, ale když nedochází k další akceleraci, Fed to už nevystraší. Nebezpečí teoreticky plyne z cen energií, pokud by se jejich zdražování začalo promítat do dalšího spektra cen v ekonomice a zvedalo by inflační očekávání. Jinak ovšem mohou být finanční trhy se srpnovou inflací spokojené. Reakce dluhopisových výnosů je mírně dolů, dolar lehce ztrácí a americké akciové futures si před otevřením připisují menší zisky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3840 0.1252 25.4121 25.3446 CZK/USD 21.4310 -0.1537 21.5200 21.4290 HUF/EUR 349.5400 -2.3859 350.3884 349.1600 PLN/EUR 4.5497 -0.0173 4.5568 4.5390

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6277 -2.3909 7.6303 7.6047 JPY/EUR 130.0640 0.1309 130.1970 129.9080 JPY/USD 109.8240 -0.1600 110.1510 109.8200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8517 -0.1963 0.8539 0.8511 CHF/EUR 1.0878 -0.0827 1.0906 1.0877 NOK/EUR 10.1697 -0.3873 10.2141 10.1515 SEK/EUR 10.1367 0.1671 10.1797 10.1153 USD/EUR 1.1844 0.2883 1.1846 1.1800

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3576 0.0407 1.3654 1.3561 CAD/USD 1.2609 -0.2721 1.2666 1.2601