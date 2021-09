Američané se v srpnu vrhli do obchodů, maloobchod s překvapivým růstem (komentář analytika)

Zatímco červenec byl v maloobchodě slabý, srpen přinesl zlepšení. Odhady byly přitom nastaveny na další slabý měsíc, když trh práce vykázal nečekaně nízký přírůstek zaměstnanosti. Reakcí na finančních trzích je nárůst dluhopisových výnosů v USA a další posílení dolaru.

Srpnové maloobchodní tržby dosáhly růstu 0,7 pct oproti konsensu -0,7. Po očištění o prodej aut a benzínu činí růst dokonce 2 procenta, zatímco se čekala stagnace. Tyto položky totiž byly brzdou, když prodeje aut už čtvrtý měsíc po sobě propadly.

Maloobchod táhly vzhůru zejména nákupy spotřebitelů v super- a hypermarketech a na internetu. Tam sledujeme růst o 3,5, respektive 5,3 procenta. Slušný příspěvek pak přišel také ze strany obchodů s potravinami.

Meziročně jsou tržby o 15,1 procenta výš, takže od července drží tempo. Nárůst cen by z tohoto tempa měl stát za zhruba pěti procenty, zbytek jsou větší nákupy. I přes dobrý srpen zatím třetí kvartál nevypadá tak silný jako ten druhý. Také spotřebitelská poptávka v rámci HDP asi dost zpomalí oproti 2Q, ovšem hlavní důvod asi nebude maloobchodu postihující v zásadě prodeje zboží. Bude to spíše kvůli službám, jejichž expanze už nebude tak razantní, navíc se do (zde reálných) čísel zakousne i rostoucí inflace.