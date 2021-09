Rozbřesk: Jestřábí výroky Marka Mory zvyšují pravděpodobnost prudšího růstu sazeb a hrají do not koruně

Další jestřábí komentáře z ČNB jsou vodou na mlýn koruně, která se snaží dostat pod 25,30 EUR/CZK. Včera jinak opatrnější viceguvernér Marek Mora začal otevřeně hovořit o možné debatě nad 50bps růstem sazeb na zářijovém zasedání.

Zdá se, že pokud jeho kolegové ze sekce měnové přinesou dostatečně pádné argumenty, je nakloněn variantě rychlejšího růstu sazeb. A pro sekci měnovou by to pravděpodobně neměl být problém. Již poslední prognóza z jejich dílny ukazovala na rychlejší růst sazeb během letošního podzimu a poslední inflační čísla byla jednoznačně pro-inflačním faktorem - ukazují jasně na potřebu rychlejšího utahování měnové politiky. HDP sice lehce zaostalo za očekáváním, ostatní pro-inflaci klíčové parametry včetně mezd jsou však v souladu s poslední prognózou a ČNB je přesvědčena, že nové podzimní vlny pandemie COVID by již na ekonomiku neměly mít “hmatatelné dopady” (kvůli vyšší proočkovanosti a schopnosti život během pandemie lépe řídit).



Je tedy pravděpodobné, že odborný aparát ČNB doporučí bankovní radě v září zvýšit úrokové sazby o 50 bps. Otázkou je, jak s tímto doporučením centrální bankéři naloží. Na uplynulém zasedání zvedl ruku pro rychlejší růst sazeb pouze Vojtěch Benda. Nyní je tomu nakloněn jinak opatrnější Marek Mora a předpokládáme, že sílící argumenty pro rychlejší růst sazeb by teoreticky mohl vyslyšet i Tomáš Holub. Na druhé straně je zde ovšem čím dál izolovanější dvojice “zarytých” odpůrců vyšších sazeb - Aleš Michl a Oldřich Dědek. A je otázkou, jak se v takové chvíli rozhodne doposud velice opatrný guvernér Rusnok. Zda dá na hlasy vnitřního odborného aparátu volajícího po rychlejším růstu sazeb nebo se bude spíše snažit hledat co nejširší konsenzus napříč bankovní radou.



Poslední výroky Marka Mory v našich očích každopádně zvyšují pravděpodobnost růstu sazeb o 50 bps a pokud by v podobném duchu hovořil i guvernér nebo druhý viceguvernér (Tomáš Niedetzký), bylo by o rychlejším růstu sazeb pravděpodobně rozhodnuto….





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se ve světle lepších amerických čísel a jestřábích komentářů z ČNB (viz úvodník) vrací k opatrnému optimismu a klepe na bránu 25,30 EUR/CZK. V nadcházejícím týdnu bude ve vleku globálních trhů, které budou sledovat výsledek zasedání Fedu a německé volby. Současně budou zajímavé jakékoliv komentáře českých centrálních bankéřů, zejména pak guvernéra Rusnoka…, který může být ve finále důležitým jazýčkem na vahách.



Zahraniční forex

Poslední důležitá americká data před důležitým zasedáním Fedu (příští středu) dopadla až nečekaně dobře, když se především maloobchodní tržby oklepaly z červencového propadu a to nehledě na opět se šířící koronavirus v podobě delta varianty. Data včetně např. dobře vypadající regionální nálady z Philadelphie podpořila růst amerických sazeb a tedy i dolar. S blížícím se zasedání Fedu se tak eurodolar může tlačit k nižším hodnotám a těžko na tom něco změní rádoby jestřábí úniky interních informací z ECB, že její modely naznačují dosažení inflačního cíle dříve než bylo dosud komunikováno.



Akcie

Hlavní americké indexy včera ztrácely část středečních zisků. Potvrzuje se ale opět, že technologičtí giganti trh ovlivňují nejvíce. Apple odepsal 0,2 % a Alphabet 0,6 %. Index S&P 500 tak uzavřel obchodní den sice těsně, ale přesto v červeném teritoriu. V poklesech pokračovaly společnosti spojené s čínskou regulací gamblingu v Macau (Las Vegas Sands -1,4 %, Wynn Resorts -2,4 %). Automobilka Tesla, zakončila obchodování 0,2 % v plusu i přesto, že Cathie Wood, potfolio manažerka ARK fondů, prodala v posledních dvou dnech akcie této společnosti v hodnotě 128 milionů USD. Akcie videoherní společnosti Electronic Arts se včera propadly o 0,8 %.