Wall Street v červeném, Visa -1,15 %

Páteční obchodní seance ve Spojených nepřinesla mnoho zajímavých makro ekonomických událostí a zdá se, že investoři se připravují na rozkolísaný podzim na akciových trzích.



Nejméně vydařený poslední obchodní den v tomto týdnu mají za sebou technologie, když index Nasdaq 100 odepsal více jak jedno procento a zakončil tím nevýrazný týden, když se propadl o skoro procento.



Neméně slavně se dnes vedlo i průmyslovému indexu zastupujícího top 30 firem. Stejně jako technologický Nasdaq 100 , tak i Dow Jones Industrial Avg. má za sebou slabší týden.



Co hledat za takto slabým týdnem? Je zde více faktorů, ať už smíšená makro data, očekávaný volatilní podzim, splatnost opcí či opět vzrůstající obavy z nemoci Covid 19 a její varianty delta.



Z akciových titulů se dnešní seance vydařila společnosti Thermo Fisher a to hlavně díky zprávě, ve které bylo uvedeno, že příjem i zisk v roce 2022 bude vyšší, než byly původně nastavené odhady společnosti, TMO +6,49 %.



To naopak akcie Moderny klesly díky menšímu podílu jejich vakcín podávaných společností a také kvůli napětí k večernímu hlasování ohledně vhodnosti další dávky vakcíny a BioNTech. Zhruba v půl desáté večer poté FDA odmítla plán podávat další (třetí) dávku a to z důvodu nedostatku informací, MRNA -2,41 %, PFE -1,3 %.



Akcie US steel se propadly o více jak 7 % a to po informaci k odhalení plánu na výstavbu nové ocelárny za 3 miliardy dolarů, což je poměrně výrazná investice, nicméně to může naznačovat víru ve vyšší cenu oceli, X -8 %.



Cena ropy WTI spadla o téměř 1 procento a to díky nejistotě ohledně varianty delty. I přes páteční seanci zažila ropa WTI velmi solidní týden, podporou byl silný americký dolar a stále je nutno si uvědomit, že ne všechna ropná zařízení po hurikánu Ida jsou již v provozu, WTI -0,9 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,5 % (34.584 b.), S&P 500 o 0,9 % (4.432 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,9 % (15.043 b.).