Holub z ČNB se "pravděpodobně" přikloní ke zvýšení sazeb o půl procentního bodu

pozdě, ale přeci.....ano, reálné úrokové sazby se musí dostat aspoň na nulu.....konečně to někdo řekl, dlouhodobě tady jsou záporné a to je i jeden z důvodu těch přemrštěných cen.....hloupá tetka SCHillerka bude kopat.....kdyby nedělala takovou díru do rozpočtu, nebylo by třeba ani tak razantní zvyšování....ale trio Babiš, Maláčová, SCHillerová je jako utržená od řetězu......důvod zrušení superhrubé mzdy byl uváděn, že se nebudou muset zvyšovat platy, aby firmy neměly náklady a ejhle už je zapomenuto...nojo, jsou volby....

abc1