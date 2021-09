Evropa roste. Obavy z Číny dál klesají, na programu je Fed

Po smíšené seanci na Wall Street se evropské akcie vydávají vzhůru a navyšují zisky. Opatrnější je DAX , který si připisuje 0,5 procenta, podobně jako AEX, ale větší zisky pak sledujeme u CAC 40 a FTSE 100, které jsou v plusu o více než procento. Dluhopisové trhy jsou dopoledne v klidu a eurodolar se drží u 1,1725. Ropa či měď se zvedají, železná ruda se začala stabilizovat.



Čínská centrální banka dnes dodala trhu likviditu za 120 mld. jüanů a Evergrande přišla s prohlášením, že úroky splatné 23. září vyřešila jednáním s bankou, které je vypořádává. Detaily nesdělila a trhy zůstanou ve střehu, zda nepřijde nějaká zpráva z vlády. I tak ale pokračuje uklidnění, které následně umožňuje Evropě navázat na pozitivní vývoj.

Pozornost investorů se o to více stáčí k večerním informacím z Fedu. Ten zveřejní aktualizovaný výhled pro ekonomiku včetně názorů bankéřů na budoucí vývoj sazeb a doprovodí ho jako vždy komentářem na konferenci. Je celkem jasné, že Fed míří k postupnému odebírání měnové podpory - začátek se čeká kolem přelomu roku. Trhy přitom s napětím čekají na jakékoli upřesnění. Zatímco prognóza a dots (tedy výhled sazeb) mohou upevňovat názor o budoucím směřování politiky, tapering (zmenšování QE) podle nás Fed urychlovat nebude. Tomu by měla bránit převaha holubic v měnovém výboru, především pak mezi jeho hlasujícími členy. Můžeme se dočkat ukotvení termínu kolem přelomu roku, ovšem předseda Powell se vzhledem k situaci a smíšeným datům bude snažit o maximálně podpůrný vzkaz. To znamená, že vše sváže s budoucími podmínkami, nechá si prostor pro úpravu plánu a zopakuje, že QE a sazby jsou posuzovány nezávisle.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4054 -0.0449 25.4388 25.3916 CZK/USD 21.6520 -0.1130 21.7020 21.6480 HUF/EUR 354.3517 0.5109 354.4700 352.2700 PLN/EUR 4.6312 0.2358 4.6330 4.6110

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5885 -2.8862 7.5905 7.5769 JPY/EUR 128.4910 0.3475 128.5850 128.2530 JPY/USD 109.4980 0.2527 109.6180 109.3960

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8602 0.2330 0.8604 0.8574 CHF/EUR 1.0822 -0.0748 1.0844 1.0822 NOK/EUR 10.1609 -0.0965 10.1856 10.1225 SEK/EUR 10.1773 -0.0470 10.1871 10.1673 USD/EUR 1.1734 0.0669 1.1738 1.1717

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3801 -0.2208 1.3843 1.3757 CAD/USD 1.2799 -0.1260 1.2810 1.2771