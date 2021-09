Po včerejších výprodejích míří dnešní futures do zeleného, Česká zbrojovka oznámila výsledky

Přestože pražská burza včera užívala klidu během státního svátku, pro zahraniční trhy to byl včera divoký den. Dnes však futures míří opět do zeleného. Česká zbrojovka dnes před otevřením trhu oznámila své výsledky za první pololetí, premiér Andrej Babiš se vyslovil pro stanovení horní hranice ceny emisních povolenek a americká senátorka Elizabeth Warrenová řekla, že nepodpoří na křesle šéfa Fedu Jeroma Powella v jeho druhém funkčním období.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,4 %.

Česká zbrojovka dnes před otevřením trhu oznámila za první pololetí zisk EBITDA ve výši 984 mil. Kč, což je nárůst o 13,2 % meziročně a nárůstu čistého zisku o 53,2 % meziročně na 585 mil. Kč. Pravděpodobně se jí tak podaří splnit předchozí výhled na rok 2021.

Premiér Andrej Babiš se vyslovil pro stanovení horní hranice ceny emisních povolenek, kterou platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Babiš bude chtít, aby evropští lídři na neformálním summitu 5. a 6. října aktivovali článek povolenkové směrnice, který podle premiéra předpokládá, že cenový výkyv je nutné řešit. Soudí, že členské státy by měly stanovit cenový koridor.

Přestože pražská burza včera užívala klidu během státního svátku, pro zahraniční trhy to byl včera divoký den. Obchodníci naceňovali zprávy o rozpadu dodavatelských řetězců, rostoucích výnosech amerických dluhopisů a USA, které se blíží svému dluhovému limitu. Zatímco někteří investoři využili propadů a dnešní futures již ukazují do zeleného.

Senátorka Elizabeth Warrenová řekla, že nepodpoří na křesle šéfa Fedu Jeroma Powella v jeho druhém funkčním období v čele americké centrální banky. Senátorka Powella veřejně odsuzuje jako „nebezpečného muže“, protože velkým bankám příliš usnadnil podstupovat velká rizika.

Boris Johnson uvedl, že britská palivová krize je destabilizující a stavil se proti požadavkům na vydávání dalších víz zahraničním kamionistům, kteří by mohli pomoci zachránit dodavatelské řetězce této země. Premiér poprvé veřejně hovořil o nedostatku pohonných hmot a krizi, která jej donutila k sérii mimořádných opatření.

Velká Británie a Evropská unie usilují o zmírnění napětí v ožehavém sporu o brexit v souvislosti se Severním Irskem a připravují se na několik týdnů intenzivních jednání o tom, jak jej vyřešit. EU prý plánuje příští měsíc nabídnout několik návrhů k vyřešení britských stížností ohledně protokolu k Severnímu Irsku. Očekává se, že to vyvolá intenzivní jednání, který by mohla trvat až do prosince.