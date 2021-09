Hodnota letošních primárních nabídek je nejvyšší od roku 2000, zájem ve třetím kvartálu zmírnil

Zájem o primární veřejné nabídky (IPO) akcií ve světě se ve třetím čtvrtletí zmírnil z prudkého tempa na začátku roku. Za prvních devět měsíců ale hodnota více než 2000 primárních nabídek činila 412 miliard USD (9,1 bilionu Kč), což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni a zároveň nejvyšší hodnota od roku 2000. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila společnost Refinitiv.



V samotném třetím čtvrtletí primární nabídky vynesly zhruba 94,6 miliardy USD, což ve srovnání s druhým čtvrtletím představuje pokles o 26,3 procenta. Aktivita se zmírnila kvůli letním dovoleným a kvůli postupu Spojených států, které změnily přístup k registraci čínských akcií v USA. Učinily tak po zásahu Pekingu proti společnosti DiDi Global několik dní po jejím vstupu na newyorskou burzu.



Celkem za devět měsíců nabídlo akcie 486 společností specializujících se na akvizice, označovaných jako SPAC. Tyto firmy získaly z nabídek celkem 127,7 miliardy USD.



Mezi významné nabídky ve třetím čtvrtletí patřilo uvedení akcií obchodní aplikace Robinhood Markets v hodnotě 2,1 miliardy USD v New Yorku a jihokorejské softwarové firmy Krafton. Ta získala na burze v Soulu více než 3,7 miliardy USD.



Největší letošní nabídkou je prodej akcií čínské internetové firmy Kuaishou Technology v objemu 5,4 miliardy USD.



V červenci předseda americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) Gary Gensler požádal o pozastavení primárních nabídek akcií čínských společností v USA a chce, aby úřady získaly více informací o jejich zahraniční struktuře a regulačních rizicích, kterým čelí v Číně. Vstupy čínských firem na burzu se kvůli tomu zastavily, když za sedm měsíců jejich hodnota činila rekordních 12,8 miliardy USD.



Oblíbené mezi investory zůstávají technologické společnosti, mezi debutanty na trhu však byla řada různých odvětví. V Evropě vstoupila na amsterodamskou burzu nahrávací společnost Universal Music, jež se stala nejhodnotnější firmou, která letos debutovala na evropském trhu.



Mezi očekávané nabídky nyní patří akcie automobilky Volvo Cars a divize nákladních aut společnosti . Ve čtvrtém čtvrtletí by se zájem o nabídky mohl podle analytiků opět zvýšit.