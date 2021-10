Miliardář Pavel Tykač navýšil podíl v Monetě na 5,19 procenta

Miliardář Pavel Tykač navýšil svůj podíl v bance Moneta. Podle regulatorního hlášení pro Českou národní banku podíl Tykačovy kyperské firmy Manecomte Limited nyní dosahuje 5,19 procenta. Při aktuální ceně akcií Monety na pražské burze tak má jeho podíl hodnotu 2,35 miliardy korun. Upozornil na to dnes portál Ekonomický deník. Akcie Moneta Money Bank aktuálně rostou o 0,28 % na 88,50 Kč/akcie.



Tykač, který je podle aktuálního žebříčku devátým nejbohatším českým nebo slovenským byznysmenem s majetkem za 37 miliard korun, je známý hlavně svým působením v energetice. Vedle toho aktivně investuje i do akcií veřejně obchodovaných společností. Mezi akcionáři Monety se objevuje od března loňského roku, kdy jeho podíl překročil jedno procento.



Aktivity Tykače v energetice patří do skupiny Sev.en Energy. Ta v Česku zahrnuje těžební podniky Severní energetická a Vršanská uhelná a dále společnosti Elektrárna Chvaletice, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín, Coal Services a Sev.en Commodities. Na počátku letošního roku k nim přibyla největší uhelná elektrárna v Česku, Počerady.Tykač investoval také ve Spojených státech, kde loni koupil těžební podnik Blackhawk Mining.



Moneta Money Bank, dříve Money Bank, je čtvrtou největší bankou v Česku podle počtu klientů. Je také jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Na začátku roku začala s Monetou jednat o společném obchodu, kdy by výměnou akcií mezi oběma subjekty vznikla třetí největší banka v Česku. Valná hromada banky koncem června sice nejprve schválila spojení s bankovní částí PPF, následně ale neodsouhlasila jeho financování.