Dramaticky levnější akcie, sazby určí, které sektory povedou

Září bylo podle CNBC nejhorším měsícem od března 2020, jediný sektor, který připsal zisky, byla energetika. Jonathan Golub, který působí jako hlavní akciový stratég v , na stanici řekl, že zůstává stále býkem. Nicméně uznává, že sentiment je nyní jak na trhu, tak v celé ekonomice negativnější než před několika týdny. Včetně toho, že růst produktu byl pro třetí čtvrtletí odhadován až na 6 %, nyní se hovoří i o 3 %.



Zhoršení sentimentu je dáno řadou věcí počínaje problémy ve výrobních řetězcích přes spory o vládní rozpočet a konče vládními výdajovými programy až po přicházející změny v monetární politice nebo vývoj v Číně. Jak moc jsou tyto zprávy již odraženy v cenách akcií?



Stratég připomněl, že během posledních pěti čtvrtletí obchodované společnosti hojně překvapovaly svou ziskovostí, která předčila očekávání. A podle jeho názoru tomu tak bude i nadále, protože investoři podceňují schopnost firemního sektoru udržet svou ziskovost i v současném náročnějším prostředí. Na trhu se tak bude střetávat skupina zmíněných negativních faktorů s dalším pozitivním překvapením na straně ziskovosti.



Vedle ziskovosti Golub poukázal na změnu ve valuacích akciového trhu. Poměr cen a zisků očekávaných pro následujících 12 měsíců se totiž před rokem pohyboval kolem hodnoty 21, nyní PE kleslo k 19. Což stratég vnímá tak, že „akcie jsou nyní dramaticky levnější ve srovnání s tím, kde byly ještě nedávno.“ Jaké sektory by stratég nyní investorům doporučoval?



Odpověď závisí na směru sazeb. Pokud by totiž výnosy desetiletých vládních obligací „mířily spíše ke 2 % než k 1 %, absolutně chcete být v průmyslu, materiálech, energetice.“ Jinak řečeno, investoři by se měli orientovat na cyklickou stranu trhu. Jestliže ovšem výnosy budou mířit spíše dolů, podle stratéga by to nahrávalo růstovému segmentu trhu. A pokud investor nemá představu o tom, kam sazby zamíří, stojí za úvahu, že „cyklické akcie jsou na tom ohledně fundamentu mnohem lépe“. Jinak řečeno, pokud investor nechce spekulovat o dalším vývoji sazeb, cyklická část trhu je pro něj kvůli fundamentu a mnohem nižším valuacím podle stratéga lepší.



LLP research v komentáři k následujícímu grafu píše, že akcie mají ohledně svého pohybu v říjnu skutečně rády liché roky. Jejich návratnost má totiž v tomto měsíci v těchto letech tendenci převyšovat říjnovou návratnost v letech sudých. Průměr lichých let dosahuje 3,6 %, průměr let sudých -1,1 %:









Zdroj: , CNBC