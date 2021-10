WTO zlepšila odhady růstu světového obchodu na letošní i příští rok

Světový obchod se zbožím se díky oživení globální hospodářské aktivity v prvním pololetí vyšplhal na rekord. Ve své zprávě to dnes uvedla Světová obchodní organizace (WTO). Zároveň zlepšila odhady růstu světového obchodu i globální ekonomiky na letošní a příští rok.



WTO nyní předpokládá, že objem světového obchodu se zbožím se letos zvýší o 10,8 procenta, zatímco v březnu předpovídala osmiprocentní růst. Odhad růstu obchodu v příštím roce organizace zlepšila na 4,7 procenta z dříve předpokládaných čtyř procent. Loni se obchod v důsledku pandemie propadl o 5,3 procenta.



"Oživení globální ekonomické aktivity v první polovině roku 2021 dostalo obchod se zbožím nad jeho maximum z období před pandemií. To přimělo ekonomy WTO zlepšit prognózu vývoje obchodu na roky 2021 a 2022," uvádí WTO ve své dnešní zprávě.



Globální hrubý domácí produkt (HDP) by se měl v letošním roce podle aktualizované prognózy WTO zvýšit o 5,3 procenta po loňském poklesu o 3,5 procenta. Organizace tak odhad letošního růstu světové ekonomiky zlepšila z dříve předpokládaných 5,1 procenta. Odhad globálního hospodářského růstu na příští rok pak zvýšila na 4,1 procenta z 3,8 procenta.



WTO v dnešní zprávě nicméně poukázala na přetrvávající rizika spojená s šířením koronaviru a s problémy v dodavatelských řetězcích. Upozornila také na to, že v některých méně rozvinutých oblastech růst obchodu výrazně zaostává za globálním průměrem.