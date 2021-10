Hodnotové akcie přinesou o 5 až 10 procent vyšší návratnost než celý trh, domnívá se Arnott

Zakladatel společnosti Research Affiliates Rob Arnott představuje mezi investory známé jméno a na Yahoo Finance hovořil o své nové analýze, podle které by hodnotové akcie měly v následujících letech vynášet znatelně více než celý trh. Expert konkrétně hovoří o 5 – 10% dodatečné návratnosti během následujících deseti let. Jedním z důvodů jsou relativní valuace – zatímco celý trh je nyní „plně naceněný“, u hodnotových akcií to neplatí.



Následující graf ukazuje relativní výkony hodnotových a růstových akcií, světlá křivka pak jejich relativní valuace:



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Hodnotové akcie si podle obrázku vedly dlouhodobě lépe než růstové, trend se zlomil po finanční krizi. Od té doby klesá i relativní valuace hodnotových akcií, která se nyní i přes růst dosažený v posledních měsících drží stále velmi nízko. Arnott míní, že právě tento faktor ukazuje, jak moc dobře si mohou hodnotové akcie vést ve srovnání s růstovými. Jak ale vůbec definovat hodnotovou akcii?



Expert poukázal na to, že tradičně se v této oblasti používá poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty PBV. Podle Arnotta jde ale již nějaký čas o zavádějící měřítko, protože účetní hodnota akcie neodráží hodnotu některých aktiv, jako třeba značku či know-how. Může být proto lepší používat PBV upravené o hodnotu těchto aktiv či násobky, jako je cena akcie k tržbám nebo ziskům na akcii.





Následně jde o to, co je již odraženo v cenách růstových a hodnotových akcií. Ty první se obchodují s vyššími valuačními násobky a existuje k tomu dobrý důvod, protože „trh není hloupý“. Mohou mít lepší produkt, lepší management, lepší výhled. Opak platí o hodnotových akciích. Ty růstové tedy přinesou vyšší zisky, jen pokud budou ještě lepší, než se čeká. Hodnotové zase zklamou jen v případě, pokud budou ještě horší, než se očekává. Investice do nich tak mohou v některých případech zklamat, ale podle Arnotta ty další mohou přinést zajímavou návratnost, protože se u nich věci vydají lepším směrem, než byla nastavena očekávání.



Některé růstové a technologické akcie mohou podle experta zase zklamat a uvedl v této souvislosti příklad společnosti . Ta byla v roce 2000 krátce nejhodnotnější firmou světa s vysokými valuacemi a cenou akcií. V následujících dvaceti letech pak skutečně dovedla zvyšovat své zisky v průměru asi o 12 % ročně. Ale akcie samotné již ani zdaleka nedosahovaly cen jako z roku 2000.



Technologické akcie jako celek přinesou podle Arnotta negativní reálnou návratnost. V souvislosti s tímto sektorem a růstovými akciemi obecně přitom bývá často zmiňována jejich vyšší citlivost na rostoucí sazby. Arnott k tomu ale uvedl, že podle mezinárodních dat je vazba mezi pohybem sazeb na straně jedné a relativními výkony růstových a hodnotových sazeb na straně druhé překvapivě nízká.



Zdroj: Yahoo Finance