Korporátní výsledky za třetí kvartál čeká inflační test

Po týdnech debat o předpokládané přechodné povaze vyšší inflace a jejích ohlasů v prostředí měnové politiky se trhy konečně dozvědí, jak vyšší náklady na vstupy ovlivňovaly firmy ve třetím čtvrtletí. Nejdůležitější výsledková sezóna od začátku pandemie startuje v týdnu, kdy i nadále rostou ceny ropy, železné rudy, palladia a dalších komodit. Na rozdíl od předešlých dvou kvartálů tak už nebude hlavním narativem zotavování z dopadů protipandemických lockdownů, ale právě vyšší ceny komodit, nedostatek pracovníků a problémy v dodavatelských řetězcích. Poslední zmíněné je také jedním z hlavní rizik na seznamu analytiků na Wall Street.

Americká banka uvádí překážky na straně dodavatelů na prvním místě ve svém výčtu nejzásadnějších rizik pro nadcházející výsledkovou sezónu. Upozorňuje i na dopad vyšších cen ropy na akcie mimo sektor energetiky, narůstající náklady na práci a zpomalující růst v Číně.

„Klíčovým rizikem je, že normalizace dodavatelských řetězců potrvá déle, než se čekalo a že dnešní neuspokojenou poptávku se v dalších kvartálech nepodaří plně dohnat,“ napsali experti Goldmanů.

Americké firmy budou docela urputně bojovat o to, aby dokázaly překonávat odhady zisku na akcii stejně svižně jako v posledních pěti čtvrtletích. Podle označila úzká hrdla v dodavatelských řetězcích za “podstatné riziko” pro odhady ziskovosti a konsensus je podle ní zatím moc nezohledňoval.

Svoje výsledky tento týden oznamuje 19 firem z širokého amerického indexu S&P 500, včetně šestky největších amerických bank. Na úrovni indexu se v úvodu výsledkové sezóny za 3Q21 počítá s meziročně 28procentním růstem zisků a téměř 15procentním růstem tržeb, napsali analytici Patrie v pondělním výhledu.

Odhady společnosti Refinitiv pro tento kvartál počítají pro firmy z tohoto indexu s růstem zisku o 30 procent. Zhruba stejný nárůst – 27,6 procenta – předpokládají analytici, na které se odvolává web MarketWatch. Vypadá to dobře, proti více než 90 procentům nahoru v předešlých třech měsících a více než 50procentnímu nárůstu v prvním čtvrtletí by to byl prudký propad. K tomu je ale nutno dodat, že oba zmíněné kvartály se podle dat Dow Jones Market Data postaraly o největší čistý zisk v historii za šestiměsíční období.

„Korporátní zisky prozatím nekopírují problémy reálné ekonomiky. To však rovněž nemusí mít dlouhého trvání. Nefunkční dodavatelské řetězce a inflace na straně výrobních vstupů se již propsaly do čísel takových jmen jako , nebo ,“ napsal v nedávném článku pro Hospodářské noviny akciový analytik Patrie Branislav Soták.

Světové akcie už oproti rekordním maximům z minulého měsíce klesly o 6 %, ale je otázkou, zda jsou nižší marže naceněny dostatečně.

Globální dohoda o dani pro nadnárodní podniky jako Černý Petr?

Obtížnější než dříve může být pro firmy také jakékoli počínání směrem k daňové arbitráži. Ta je běžnou praxí pro technologické a farmaceutické firmy. Mezinárodní komunita se ale minulý pátek dohodla, že nadnárodní podniky budou od roku 2023 podléhat minimální daňové sazbě ve výši 15 procent. OECD, která přelomovou dohodu oznámila, předpokládá, že státy díky ní získají jako celek dodatečné daňové příjmy v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu Kč) ročně. Dohoda by měla vést rovněž k přesunu daní v hodnotě přes 125 miliard dolarů do zemí, kde nadnárodní podniky vytvářejí zisky. Domluvené změny mezinárodního daňového systému odsouhlasilo 136 zemí a jurisdikcí, jež vytvářejí více než 90 procent globálního HDP.

A ceny energií dál rostou...

Energetická krize se stále zhoršuje. Referenční evropské ceny zemního plynu se minulý týden přehouply přes nevídaných 160 EUR za MWh, ropa Brent se v pondělí blížila 85 dolarům za barel, nejvýše od října 2018, rostly ceny palladia i železné rudy.

Vysoké ceny energií začínají doléhat na některé evropské podniky. Největší evropský producent chemikálií minulý týden oznámil, že kvůli narůstajícím cenám plynu snižuje výrobu čpavku ve svých provozech v Antverpách a v německém Ludwigshafenu. O pětinu snižuje svou produkci amoniaku německá chemička SKW Piesteritz, která patří do svěřenských fondů českého premiéra Andreje Babiše a která za rok spálí tolik plynu co 50.000 domácností.

Centrální banky mezitím dále jedou na jestřábí vlně. Americký Fed se zatím dlouho držel mantry o přechodném charakteru inflace a zápis z posledního zasedání, který se čeká ve středu, by mohl napovědět víc. ECB bude zasedat až koncem měsíce, na zvyšování ale trhy připravuje její britská kolegyně. Člen měnového výboru britské Bank of England Michael Saunders nejnověji sdělil, aby se domácnosti připravily na „výrazně dřívější“ navýšení úrokových sazeb, a guvernér Andrew Bailey ještě předtím řekl, že inflace nad cílem je znepokojující a musí se řídit. Na poplach bije kvůli inflaci také Česká národní banka, která trhy v září překvapila nečekaně razantním zvýšením základní úrokové sazby. Překvapením bylo i polské zvýšení sazeb v minulém týdnu, které zahájilo začátek normalizace tamní měnové politiky.

U firem z panevropského akciového indexu Euro Stoxx 600 očekávají analytici podle Reuters 46% nárůst ziskovosti. Oporou mají být energetické a průmyslové podniky. Ve stejném období loni se firmám z tohoto širokého evropského indexu zisky snížily o 25 procent. V letošním druhém čtvrtletí ovšem dramaticky narostly, a to o 152,6 procent.

Evropským bankám (v grafu oranžově) se letos vede lépe než širokému evropskému indexu Stoxx 600. Ropným firmám a plynárenským firmám (zeleně) mohla rally v cenách ropy a plynu:

