Marže obchodovaných firem půjdou nahoru, otázkou jsou ale tržby, domnívá se stratég Credit Suisse

Na Bloomberg Markets poukázali na to, že třeba podle se ekonomika a trhy nachází v další fázi cyklu a to s sebou přinese negativní tlaky na akcie. Na druhé straně názorového spektra stojí třeba , podle jehož stratégů je pokles akciového trhu příležitostí k nákupu před dalším růstem. Co na to stratég Jonathan Golub?



Golub se podle svých slov spíše kloní k , ale do značné míry stojí uprostřed. Stratég míní, že volatilita na akciových trzích se zvedla na konci září poté, co šéf Fedu Powell začal hovořit o taperingu. Tedy o snižování a následném ukončení nákupu aktiv americkou centrální bankou s tím, že tento proces by měl začít v listopadu. Tato slova vedla k růstu sazeb, což se následně promítlo i do dění na akciovém trhu.



Stratég pokračoval s tím, že k podobnému růstu sazeb došlo rovněž v listopadu minulého roku, jenže tehdy byla důvodem lepší růstová očekávání. Dnes je podle něj situace rozdílná v tom, že sazby rostou kvůli blížícímu se taperingu, a to v prostředí, kdy ekonomické oživení ztrácí na síle. Pokud by investoři ale počítali s tím, že sazby dál porostou kvůli tomu, že ekonomický výhled se začne opět lepšit, měli by vlastnit akcie, a zejména cyklické sektory. Ty se také obchodují s velkým diskontem relativně ke zbytku trhu.







Na dotaz týkající se dalšího vývoje ziskovosti obchodovaných firem Golub odpověděl, že nesouhlasí s pohledem, podle kterého jsou marže firem pod tlakem kvůli rostoucím nákladům. Zveřejňované výsledky totiž ukazují, že firemní sektor je schopen promítat vyšší ceny vstupů do prodejních cen. Výsledky za poslední čtvrtletí tak byly v průměru o 19 % lepší než očekávání a příčinou je právě tato schopnost zvyšovat prodejní ceny a držet marže.



Firmy si tak podle stratéga budou dál stěžovat na rostoucí náklady, ale v praxi se i v tomto čtvrtletí ukáže, že marže nebudou klesat a naopak porostou. Otázkou spíše je, jak se budou vyvíjet tržby. Golub míní, že poptávka je v ekonomice dostatečná, brzdou jsou ale výrobní a dodavatelské termíny. Ty zpožďují problémy ve výrobních vertikálách. To se projevuje i v tržbách firem a také na „poněkud slábnoucích očekáváních růstu HDP“.



Zdroj: Bloomberg Markets