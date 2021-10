Americká Sněmovna reprezentantů schválila zvýšení dluhového stropu

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý místního času schválila zákon, který vládě prodlužuje možnost půjčovat si finanční prostředky. Minulý týden normu odsouhlasil Senát a podepsat ji musí ještě prezident Joe Biden. Informovala o tom dnes agentura AP, podle níž by se tak Spojeným státům mělo podařit vyhnout platební neschopnosti.



Podle agentury AP se počítá s navýšením dluhového limitu o zhruba 480 miliard dolarů, což má podle ministerstva financí vystačit do 3. prosince. Zákon schválila Sněmovna reprezentantů poměrem 219 ku 206 hlasům.



Neshody ohledně dluhového stropu, což je limit, do kterého si vláda může půjčovat, nejsou v USA neobvyklé. Současný spor mezi republikány a demokraty však zahýbal finančními trhy. Panovaly totiž obavy, že USA nebudou schopny splácet své finanční závazky, což by mělo katastrofální následky.



Spojené státy mají dlouhodobě větší státní výdaje než příjmy a musí si proto půjčovat peníze na pokrytí všech svých nákladů. Dluhový strop je zákonný limit stanovující, jakou maximální částku může vláda dlužit. Pokud by limit zákonodárci nezvedli, nemohly by USA například splácet svoje dluhy či vyplácet důchody a platy pro příslušníky americké armády. V minulosti bylo zvyšování limitu zpravidla rutinní záležitostí, od roku 1960 byl dluhový limit zvýšen či zrušen téměř 80krát. Za vlády prezidenta Donalda Trumpa byl zrušen třikrát.