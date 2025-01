Víkendář: Velká čínská sázka

Ekonom Barry Naughton v rozhovoru pro The Wire China hovoří o svém pohledu na vývoj v Číně. Mimo jiné poukazuje na to, že doposud nedošlo k žádné podstatné snaze snižovat míru zadlužení v této zemi. Vláda se snaží podpořit poptávku a zároveň udržet nedotčené současné institucionální struktury. V určitém bodě ale bude nutné „uklidit nepořádek“. Tedy zabývat se hlubšími problémy včetně zadlužení.



Podle ekonoma se Čína vydává podobnou cestou jako kdysi Japonsko. To se „téměř deset let snažilo bezbolestně restrukturalizovat finanční systém, který utrpěl obrovským snížením hodnoty aktiv. Byl to základní problém, který stál za takzvanými ztracenými dekádami. A nyní se zdá, že Čína některé chyby opakuje.“ Ta přitom „ve skutečnosti nedosahuje významného růstu produktivity, což je udivující. Protože když se podíváme na tuto ekonomiku, která zavádí řadu nových technologií, mohli bychom předpokládat opak.“



Čína například investuje do množství podniků na výrobu polovodičů, ale také „do tisíců mil vysokorychlostních železnic, které ale vedou tam, kam nikdo necestuje.“ Vláda sází na to, že „všechny tyto technologie se v určitém okamžiku spojí a vytvoří prudký nárůst produktivity“. Podle ekonoma tato sázka může vyjít, ale zatím tomu tak spíše není. Naughton také poukazuje na to, že lidé mimo Čínu mají tendenci věřit, že vláda chce zvýšit domácí poptávku a posunout tak ekonomiku k nové rovnováze. „Čína ale po roce 2008 nikdy neřekla, že se chystá posunout ekonomiku od investic směrem ke spotřebě.“



Podle ekonoma je otázkou, zda čínská vláda chce „opravdu posun k nové rovnováze, nebo chce sedět na vrcholu ekonomiky, která může investovat biliony dolarů.“ Podle jeho názoru se lidem ve vedení země líbí spíše druhá možnost. K otázce rostoucího protekcionismu pak expert uvedl, že by na straně USA bylo vhodné, pokud by se rozhodly, „jaké jsou sektory, které chceme chránit, a jaké sektory naopak můžeme podpořit otevřením se mezinárodnímu obchodu.“



Elektromobily jsou podle ekonoma sektorem, „který budeme chtít chránit, protože máme velký automobilový průmysl a ten zaměstnává spoustu lidí. Je pozadu za čínským, ale zjevně je schopen jej dohnat.“ Naproti tomu třeba solární panely nebo baterie představují oblasti, kde ve skutečnosti nemají USA významnější pozici. A čínští výrobci se v této oblasti stali velmi dobrými a velmi levnými. „Měli bychom zde podpořit čínské investice ve Spojených státech, abychom vytvořili pracovní místa a abychom se mohli naučit vyrábět v takovém rozsahu a efektivitě,“ míní expert.



K tomu ekonom doplnil, že Spojené státy by neměly „vyvolat chaotické protekcionistické tahanice různými zeměmi světa“. Měly by spíše „signalizovat, že mají určité zájmy, ale ty jsou přiměřené a omezené. A také mají zájem na dosažení vzájemně výhodné rovnováhy, zejména se spojenci, ale také s Čínou. Podle experta je to „těžké, ale ne nemožné.“ USA tak mohou směřovat k více protekcionistické politice, ale ta by měla být „formulována způsobem, který bude méně rušivý a bude skutečně prospěšný zájmům Spojených států. „To by nás s trochou štěstí a moudrosti na obou stranách mohlo přivést k nové rovnováze, která není tak špatná.“



Zdroj: The Conversable Economist, The Wire China

https://conversableeconomist.com/2025/01/06/chinas-economic-situation-interview-with-barry-naughton/