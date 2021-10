Nezrychlí inflace? Trhy jsou před daty převážně pozitivní

Čínský vývoz za září příjemně překvapil, když vykázal dynamičtější růst, než se čekalo. V domácí měně byl export o 28 procent výš než před rokem. Naproti tomu dovoz za odhady zaostal. Z pohledu trhů by však mohl převažovat signál, že data z Číny neukazují na zhoršování problémů s dodávkami na západní trhy. To je poměrně důležité v situaci, kdy řešíme, do jaké míry se právě problémy nabídkové strany projeví na inflaci. Na ni se pochopitelně upřou zraky hned poté.

Dnes vyjdou americké spotřebitelské ceny za září, přičemž trh čeká udržení předešlého tempa a sází na stabilizaci cenového růstu. Jenže také se určitě obává případného zrychlení, které by tuto představu narušilo. Ruku v ruce by pak šly obavy z Fedu a dopadů na ekonomiku. V dalších dnech vyjdou cenové statistiky z Číny a z USA přijde PPI, tedy ukazatel výrobních cen. Ten už vykazuje rychlý růst a dál přidává na tempu spolu s tím, jak stoupají ceny komodit a neustávají komplikace s dodávkami.

Jak to ale vypadá, riziko spojené s inflací dnes na hlavních trzích nenechává velké následky a zatím převládá vyčkávání. Výnosy dluhopisů klesají, přičemž ale v nich obsažená inflační očekávání po včerejším snížení zůstávají poměrně stabilní. Americké akciové futures jsou v lehce v plusu a v Evropě dál sledujeme smíšený vývoj. Na jedné straně si solidní zisky připisuje DAX (+0,7 pct) nebo AEX (+0,6 pct), naproti tomu FTSE 100 je 0,3 pct dole.

Elektřina nebo uhlí dnes značně rostou, zatímco cena plynu je celkem stabilní a ropa mírně klesá. Eurodolar se snaží kompenzovat včerejší dílčí pokles a vrací se k 1,1560. Pro zlato je dnešek také pozitivní. Koruna si připisuje drobné zisky k euru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4017 -0.0243 25.4502 25.3605 CZK/USD 21.9785 -0.2406 22.0445 21.9450 HUF/EUR 360.2800 0.6146 361.0100 359.6300 PLN/EUR 4.5777 0.5626 4.5883 4.5729

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4459 -4.7178 7.4528 7.4433 JPY/EUR 131.2320 -0.6105 131.2949 130.9790 JPY/USD 113.5520 -0.0357 113.6110 113.3520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8482 -0.0501 0.8495 0.8474 CHF/EUR 1.0729 -0.0093 1.0743 1.0727 NOK/EUR 9.8582 -0.1175 9.8784 9.8533 SEK/EUR 10.1248 -0.0423 10.1354 10.1227 USD/EUR 1.1557 0.2259 1.1560 1.1529

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3591 -0.1087 1.3644 1.3581 CAD/USD 1.2444 2.4117 1.2479 1.2435