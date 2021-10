Rozbřesk: Inflaci musíte brát vážně, jednejte raději rychleji, varuje MMF

Mezinárodní měnový fond včera vyslal ostré varování před inflací. Centrální banky před ní musí být "velmi na pozoru" a MMF jim doporučuje raději jednat rychleji okamžitě, než hasit rozsáhlejší požár s většími škodami později. Podle podobného receptu ostatně začala již jednat Česká národní banka - jedním z hlavních argumentů pro agresivní zvýšení sazeb v září byla snaha udržet inflační očekávání stabilní a zabránit dlouhodobějšímu zabydlení inflace v české ekonomice.



Velký problém však bude mít se stávajícím doporučením Evropská centrální banka. Podle dostupných dat je zjevné, že inflační tlaky jsou daleko větším problémem v největší německé ekonomice než na jihu eurozóny, kde může už jen vidina přísnější měnové politiky zadupat do země domácí poptávku. A tlak Německa na přísnější měnovou politiku poroste.



V tuto chvíli čelí Německo bezprecedentním výpadkům nabídky/výroby. V průmyslu silné nové objednávky naráží na slabou výrobu zkoušenou výpadky subdodávek - ta za nimi zaostává o více než 20 %. V září hlásilo víc než 77 % německých průmyslových firem, že je vážně omezují nedostatky subdodávek - to je historicky nejvyšší číslo (víc než sedm směrodatných odchylek nad dlouhodobým průměrem). Tak extrémní situace vede pravděpodobně ke změnám chování, kdy firmy dodávající suroviny a základní vstupy mohou daleko jednodušeji, než bylo zvykem, diktovat ceny finálním producentům. Právě odvětví na konci "potravinového řetězce" pak čelí největším a nejkomplikovanějším výpadkům v subdodávkách. V německém auto-průmyslu proto hlásí výpadky subdodávek 96,6 % německých firem, zatímco ve slévárenství jen 50 % firem (což je z historického pohledu samozřejmě také vysoko). Automobilky (a jiní finální výrobci) pak jednak zdražují a soustředí se na produkci s vyšší marží (tedy tu dražší). A tady se všechny cenové vlivy začínají promítat ve spotřebitelské peněžence. A je velkou otázkou, co na to německý spotřebitel a odbory při mzdových vyjednáváních? V Německu podobně jako v Česku je velmi nízká nezaměstnanost a podniky si nemohou dovolit o zaměstnance přijít.



Riziko, že současná vysoká inflace přeskočí v Německu do mzdových vyjednávání a natrvalo do inflačních očekávání tedy není vůbec malé. I proto německý protestní hlas v ECB bezesporu bude sílit.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v okolí 25,40 EUR/CZK a není příliš schopná ocenit pozitivní domácí impulsy ať už jsou to jestřábí hlasy z ČNB (guvernér Rusnok, viceguvernér Mora) nebo vysoká inflační čísla z počátku týdne. Hlavním problémem jsou globální inflační tlaky, které poslaly americké dvouleté výnosy na jeden a půl roční maxima a současně s tím i americký dolar (nejsilnější od září 2020).



Zahraniční forex

Eurodolar vyčkává na dnes odpoledne zveřejněná čísla za americkou zářijovou inflaci a také dost možná zápis z posledního zasedání Fedu. Pokud jde o výsledek inflace, tak ta by měla stagnovat na relativně vysokých úrovních, přičemž za nebezpečný pro trh považujeme především výsledek jádrové inflace. Ta by mohla opět trh překvapit rychlejším růstem, neboť například ceny ojetých automobilů šly v září znovu nahoru.



Akcie

Akcie v zámoří se zmítaly kolem nuly téměř celou včerejší obchodní seanci. Důvodem tohoto přešlapování bylo vyčkávání na výsledkovou sezonu, která pravděpodobně ukáže další směr vývoje na finančních trzích. Zatím převládá obava, že cenový růst bude tenčit zisky firem a zároveň se bude pomalu ustupovat ze stimulů ekonomiky. Zisky firem z indexu S&P vzrostou o 28 % na 49 USD na akcii. To je výrazný pokles oproti neuvěřitelným 94 %, jež bylo dosaženo v předchozím čtvrtletí. Mezinárodní měnový fond včera varoval před rizikem náhlého a prudkého poklesu světových cen akcií a hodnoty domů, protože světové centrální banky stahují podporu, kterou poskytovaly během pandemie. Wall Street aktuálně: Dow Jones -0,3 %; S&P -0,2 %; Nasdaq -0,1 %.