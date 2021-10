OPEC snížil letošní výhled růstu poptávky po ropě, výhled na příští rok zachoval

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížila výhled letošního růstu poptávky po ropě na 5,82 milionu barelů denně, zatímco dosud čekala růst o 5,96 milionu barelů denně. OPEC to dnes uvedl ve své pravidelné měsíční zprávě. Výhled na příští rok organizace zachovala a dál předpokládá, že poptávka se zvýší o 4,2 milionu barelů denně. Rostoucí ceny zemního plynu by podle ní mohly zvýšit poptávku po ropných produktech.



Ke zhoršení letošního výhledu vedly především údaje za letošní první tři čtvrtletí. Skupina sdružující velké těžaře upozornila také na možný dopad vysokých cen zemního plynu. Velcí odběratelé se podle ní mohou přeorientovat na ropné produkty.



"Pokud bude tento trend pokračovat, paliva jako topný olej či motorová nafta by mohly zaznamenat podporu díky vyšší poptávce po výrobě energie, rafinerském a petrochemickém zpracování," uvedl OPEC.



Cena zemního plynu na virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, která je určující pro evropský trh, dnes z hlediska množství energie z daného zdroje odpovídala ceně ropy kolem 177 dolarů za barel.



Byla tedy vyšší než rekordní cena severomořské ropy Brent, která v roce 2008 dosáhla 147 dolarů za barel. Dnes po poledni Brent odepisoval téměř jedno procento obchodoval se za méně než 83 dolarů.



Skupina OPEC+, kterou tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, minulý týden potvrdila, že bude od srpna měsíčně zvyšovat denní produkci o 400.000 barelů denně.