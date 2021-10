Akcie inflaci zvládly, výnosová křivka však zplošťuje a zdražuje zlato

Akciové trhy v Evropě si dnes udržely převážně pozitivní vývoj, a to i po zveřejnění amerických inflačních dat. V záporu je sice Itálie nebo Španělsko, ale DAX přidává 0,7 pct, CAC 40 a AEX dokonce 0,9 pct a FTSE 100 roste aspoň o 0,3 procenta. V Americe je to slabší, když sice Nasdaq stoupá o 0,4 pct, ale širší S&P 500 se nachází mírně v červeném. Do hry začala vstupovat výsledková sezóna a v případě technologií je podpůrným faktorem vývoj výnosů.

Data o inflaci v zámoří vyšla zhruba podle odhadů a potvrdila, že se cenový růst stabilizuje na vyšší úrovni. Vedle toho však můžeme zmínit některé nepříznivé informace, jako vzestup cen potravin či bydlení nebo očekávaný dopad cen energií. Jejich efekt totiž není v číslech ještě naplno znát. Dnes se energetické suroviny obchodují smíšeně - ropa a uhlí klesají, dole je také plyn, zato elektřina dál zdražila. Poznámky ruského prezidenta k energiím měly nakonec na obchodování malý vliv, na rozdíl od prohlášení zhruba před týdnem. Podle Vladimira Putina je Rusko připraveno stabilizovat evropský trh s plynem, na druhou stranu označil za dost možné, že ropa vystoupá na 100 dolarů.

Za pozornost dnes stojí dluhopisový trh, hlavně v USA. Tam po inflačních datech došlo k nárůstu výnosů, jenže delší konec se následně vydal opačnou cestou a citelně klesá. Zatímco tedy 2Y splatnost je o 2 bazické body výš, 10Y je naopak níž o 4 bps. V tomto zploštění křivky se odráží jednak posílení sázek na Fed a normalizaci jeho politiky, ale může zde být také obava z toho, jak přísnější politika v kombinaci s nákladovým šokem dolehne na budoucí hospodářský růst. Svou roli sehrál také zájem o inflačně zajištěné papíry, přičemž inflační očekávání dnes stoupají včetně těch dlouhodobých (10Y). V Evropě jdou výnosy dnes dolů, a to opět hlavně na delších splatnostech.

Takový vývoj dodává sílu zlatu, jež se dnes posouvá skoro o 2 procenta výš. Na eurodolaru měla sice po datech krátce navrch americká měna, ale nakonec se pár vydává vzhůru na současných 1,1575. V kalendáři na dnešní večer máme ještě zveřejnění zápisu z posledního jednání měnového výboru Fedu; možná trochu více naznačí sklon bankéřů k opouštění QE a budoucímu zvedání sazeb.

Díky posunu eurodolaru si koruna připisuje skoro půlprocento vůči americké měně. Zato na páru s eurem se dnes neposunula prakticky nikam, ačkoli měla tendenci posilovat. Nic na tom nezměnily ani další informace z ČNB, když podle Vojtěcha Bendy ekonomika potřebuje poměrně rychlé zvyšování sazeb a guvernér Rusnok v prezentaci hájil poslední agresivní krok nutností zabránit mzdově-cenové spirále.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3764 -0.1236 25.4502 25.3414 CZK/USD 21.9320 -0.4516 22.0445 21.9105 HUF/EUR 360.3552 -0.0162 361.0200 359.6300 PLN/EUR 4.5788 -0.1208 4.5883 4.5693

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4376 0.0059 7.4576 7.4348 JPY/EUR 131.2440 0.1993 131.5360 130.9710 JPY/USD 113.4370 -0.1360 113.7970 113.2320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8485 -0.0470 0.8498 0.8442 CHF/EUR 1.0717 -0.1213 1.0764 1.0715 NOK/EUR 9.8607 -0.0921 9.8819 9.8150 SEK/EUR 10.0799 -0.4856 10.1354 10.0784 USD/EUR 1.1570 0.3295 1.1580 1.1536

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3576 -0.2172 1.3656 1.3556 CAD/USD 1.2450 -0.1199 1.2468 1.2433