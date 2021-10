EU nabízí Británii ústupek: Výrazné omezení kontrol zboží mířícího do Severního Irska

Evropská unie je ochotna v rámci urovnání pobrexitového sporu s Británií upustit od části požadovaných kontrol zboží mířícího do Severního Irska z ostatních částí Spojeného království. Evropská komise včera předložila balíček návrhů, který počítá s volnějším průchodem některých potravin či léků a s usnadněním celních postupů u dalších produktů. Brusel se tím snaží částečně vyjít vstříc požadavkům Londýna, který odmítá zavést kontroly a chce zásadně předělat uspořádání dohodnuté v takzvaném severoirském protokolu. Britská vláda uvedla, že unijní návrhy prostuduje a seriózně posoudí.



Protokol jako součást brexitové dohody téměř deset měsíců po završení britského odchodu z evropského bloku zůstává vedle rybolovných práv hlavním předmětem sporů komplikujících vztahy mezi unií a bývalou členskou zemí. Britská vláda odkládá zavedení kontrol zejména potravin, na nichž se obě strany dohodly ve snaze předejít vzniku tvrdé hranice oddělující obě části irského ostrova. Zatímco EU zdůvodňuje požadavek kontrol ochranou vlastního trhu, jehož je Severní Irsko stále součástí, Británie se obává mimo jiné přílišných komplikací v zásobování severoirských obchodů a s tím spojeného politického napětí.



"Naslouchali jsme a jednali se severoirskými politiky, firmami a zástupci občanské společnosti a naše návrhy jsou přímým a opravdovým řešením problémů, o nichž mluvili," popsal vznik včerejšího balíčku místopředseda EK Maroš Šefčovič. Unijní exekutiva v jeho rámci Londýnu nabídla, že EU omezí až o 80 procent požadované kontroly zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků, pokud budou britští vývozci dostatečně informovat o jejich původu a zaručí, že jsou určeny pouze pro severoirský trh. Británie však musí splnit některé své dřívější závazky, kromě označování produktů například vybudovat sérii kontrolních stanovišť na hranicích.



Brusel je také připraven snížit na polovinu byrokratickou zátěž spojenou s celními formalitami. Aby takto zjednodušila výrobcům, přepravcům i obchodníkům život, požaduje EU spolupráci britských úřadů včetně přístupu do informačních systémů.



Další návrh může zjednodušit přepravu léků z distribučních center farmaceutických firem zejména v Anglii do Severního Irska. Komise chce rovněž více brát v potaz zájmy severoirských úřadů, firem či občanských organizací, proto navrhla zavedení pravidelných dialogů o aktuálních problémech.



Britská vláda včera uvedla, že podrobnosti unijních návrhů prostuduje a "vážně a konstruktivně" je posoudí. "Dalším krokem by měly být intenzivní rozhovory o obou našich sadách návrhů, rychle vedené, aby se zjistilo, zda existuje společný základ pro nalezení řešení," sdělil Londýn. Pokud má Británie souhlasit s trvalým řešením, které bude mít podporu v Severním Irsku, musí být učiněny významné změny, které se týkají zásadních témat v protokolu, prohlásil mluvčí britské vlády.



"Musíme najít řešení, za které se do budoucna mohou postavit všechny strany, řešení které ochrání belfastskou (velkopáteční) dohodu a které postaví vztah mezi Británii a EU na pevnější nohy," zdůraznil představitel kabinetu Borise Johnsona.



Severoirská unionistická strana DUP označila v první reakci návrhy za výchozí bod pro další jednání, bez dalších úprav týkajících se protokolu však jejím požadavkům nevyhovují. Podle unijní exekutivy je včerejší balíček podnětem pro diskusi a návrhy mohou být pružně upravovány po dohodě s Londýnem.



Britský státní tajemník pro brexit David Frost v úterý vyzýval Brusel k ještě výraznějším ústupkům. Británie především požaduje, aby Soudní dvůr Evropské unie nebyl orgánem, který na plnění severoirského protokolu dohlíží. Tuto otázku však návrhy komise vůbec neřeší. "Pokud se bavíme o jednotném trhu, který se řídí unijními pravidly, bude konečným arbitrem sporů Soudní dvůr EU. V tom je naše pozice jasná," řekl novinářům Šefčovič. Frost by podle něho neměl mluvit o nepřekročitelných podmínkách a soustředit se na další jednání o možných kompromisech. Oba lídři vyjednávacích týmů se mají sejít v nejbližších dnech.



Frost přitom pohrozil, že pokud EU nepřijde s řešením vyhovujícím Londýnu, může Británie od severoirského protokolu ustoupit. Někteří diplomaté se obávají, že takový krok vyvolá unijní odvetu v podobě zavedení cel na některé zboží a povede k dlouhé obchodní válce.