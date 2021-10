CNBC: Nejen Čína. Na pokraji energetické krize je také Indie

Na pokraji energetické krize se kromě Číny ocitl i další asijský gigant, Indie. Většina uhelných elektráren v Indii má kriticky nízké zásoby uhlí, a to v době, kdy ekonomika oživuje a zvyšuje se poptávka po elektřině. Uhlí se přitom na výrobě elektřiny v Indii podílí zhruba 70 procenty, upozornil server CNBC.



Vládní údaje ukázaly, že k 6. říjnu mělo 80 procent ze 135 indických uhelných elektráren zásoby na méně než osm dní. Více než polovina z nich měla zásoby na dva dny nebo méně. Pro srovnání za poslední čtyři roky průměrné zásoby uhlí v elektrárnách stačily na přibližně 18 dní, uvedla ředitelka výzkumu ratingové společnosti CRISIL Hetal Gándhíová. Podle ní by se do prosince mohla úroveň zásob zvýšit na osm až deset dní, na běžnou úroveň 18 dní se však zřejmě nepřiblíží nejméně do března.



Případná energetická krize by měla okamžitý dopad na rodící se hospodářské oživení Indie, ke kterému přispívá převážně průmyslová aktivita, upozornil ekonom Kunal Kundu.



Indie má vysoké domácí zásoby uhlí, i tak je ale třetím největším dovozcem uhlí na světě. V posledních měsících se však kvůli výraznému rozdílu mezi cenami za dovoz uhlí, které prudce vzrostly, a domácími cenami uhlí dovoz výrazně snížil.



Od dubna do srpna se ale prudce zvýšila poptávka po energii, protože ekonomika začala nabírat na rychlosti po druhé vlně epidemie covidu-19. Oživení ekonomiky bylo rychlejší, než mnoho ekonomů čekalo. Elektrárenské společnosti měly nízké zásoby uhlí a nečekaly letos prudký růst poptávky, dodala Gándhíová. Navíc se snížila výroba elektřiny i z dalších zdrojů - vody, plynu a jádra. K tomu přispělo méně srážek, prudký růst cen plynu a odstávky jaderných elektráren z důvodu údržby.



Dodávky domácího uhlí pak omezily logistické problémy v monzunovém období. Společnost Coal India, která se na domácí těžbě uhlí podílí více než 80 procenty, měla sice k dispozici dostatečné zásoby v dolech, v období dešťů však bylo mnoho tras zaplaveno a byl problém s přepravou uhlí.



O cenách uhlí v Indii rozhoduje převážně státní Coal India. Když ceny v zahraničí prudce rostou, domácí ceny se nezvyšují tak výrazně, protože by to ovlivnilo ceny elektřiny a inflaci. Elektrárenské firmy tak nejsou schopné přenést vyšší náklady na většinu spotřebitelů. Kdykoliv se tak dovozní ceny uhlí výrazně zvýší, zájem dovážet uhlí a vyrábět z něj elektřinu klesne, upozornila Gándhíová.



Indický ministr pro energetiku Rádž Kumár Singh údajně varoval, že krize v dodávkách by mohla trvat až šest měsíců. Indické úřady se však snaží rozptýlit obavy z nedostatku dodávek. Ministerstvo pro uhlí v neděli uvedlo, že země má dostatek uhlí, aby uspokojila poptávku elektráren, a obavy z narušení dodávek jsou neopodstatněné a mylné.



Analytici však dodávají, že vzhledem k vysoké závislosti Indie na elektřině z uhlí mohou být domácí dodávky přesměrovány do elektráren od průmyslových odvětví, jako je výroba ocele a cementu. To v každém případě způsobí krátkodobý pokles aktivity. Navíc je pravděpodobné, že ceny elektřiny kvůli drahému uhlí z dovozu porostou, což může podpořit inflační tlaky.