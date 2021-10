Rozbřesk: Koruna navzdory jestřábí ČNB dál slábne

Konec minulého týdne byl ve znamení prvních odhadů indexů nákupních manažerů v eurozóně za měsíc říjen. Celkový PMI podle očekávání mírně poklesl v důsledku nepříznivé situace v evropském průmyslu. Nejde však jen o problém pomalejšího růstu odvětví, jak by napovídal celkový index, ale také o slabší příliv nových zakázek, rostoucí zásoby nedokončených výrobků, a především o prudce rostoucí ceny vstupů, které se odrážejí i v rekordních cenách finální produkce.

Pohled na služby, které by část ztracené dynamiky průmyslu měly dorovnat, není rovněž nijak dechberoucí, neboť jejich celkový výsledek klesá na šestiměsíční minimum. I když poptávka v jejich případě vyznívá přece jen slibněji i odvětví služeb zažívá rekordní růst nákladů, a proto zdražuje nejrychleji od roku 2000. Obdobné (i když vzhledem k charakteru ekonomiky zesílené) trendy lze vidět přímo v německých výsledcích, které jsou pro průmyslovou ČR přece jen relevantnější. Tamní celkový PMI je na osmiměsíčním minimu, index produkce v průmyslu dokonce na minimu šestnáctiměsíčním. Slábnou zakázky zejména v oborech navázaných na automobilový průmysl, chybí některé výrobní vstupy, rychle narůstají náklady (zejména na energie) i ceny, nicméně dál silně narůstá zaměstnanost. Zajímavým momentem je kontrast mezi šířením pesimistických očekávání v průmyslu a stále se zvyšujícího optimismu ve službách, který ovšem asi nic nezmění na faktu celkově se zhoršující kondice německého hospodářství. Ostatně už dnes tyto závěry může potvrdit i Ifo, které přijde na řadu v deset hodin.



Do čtvrtečního zasedání ECB trhy čeká ještě další sada dat nálad v jednotlivých zemích eurozóny, které nejspíše už jen potvrdí to, co naznačily předběžné indexy nákupních manažerů. Od ECB se sice žádná akce nečeká, nicméně zajímavý může být postoj její šéfky k inflaci, vývoji ekonomiky i nastavení tržních očekávání a jasněji by mohlo být ohledně dalšího postupu v QE. Hlavní čísla tohoto týdne přijdou na řadu až v pátek, kdy budou zveřejněny odhady HDP za eurozónu a také její některé velké členské země a vedle toho mimochodem i ČR. Očekávání jsou nasazena poměrně vysoko, takže nelze vyloučit ani následné zklamání. A trhy také čeká první odhad říjnové inflace v eurozóně, u které lze předpokládat další růst z předchozích 3,4 %. Pro úplnost lze jen dodat, že americký HDP přijde na řadu už ve čtvrtek odpoledne.





*** TRHY ***



Koruna

Do nového týdne koruna vstupuje v situaci zvýšené averze k riziku podpořené nepříznivými ekonomickými i covidovými čísly na úrovni těsně pod hranicí 25,70 EUR/CZK. Vzhledem k tomu, že příští týden proběhne další zasedání bankovní rady je pravděpodobné, že se do středy trhy ještě dočkají nějakého komentáře z centrální banky. Hlavní událostí však bude nepochybně v pátek bleskový odhad HDP za třetí kvartál, který zatím jen naznačí, nakolik ekonomiku zasáhly slabé výsledky automobilového průmyslu, respektive na kolik je dokázaly kompenzovat rozvolněné služby. A v neposlední řadě i to, jak moc se vývoj reálné ekonomiky odchyluje od stávajícího pohledu centrální banky. ČNB se nicméně bude příští týden rozhodovat na základě nové prognózy, kterou teprve následně představí. Hlavní otázkou do té doby zůstane, zda bude bankovní radě tentokrát stačit „jen“ padesátibodové navýšení repo sazby.



Zahraniční forex

Eurodolar startuje nový týden v blízkosti 1,17 EUR/USD. V pátek zveřejněné indexy podnikatelské nálady PMI naznačily zpomalující tempo ekonomické aktivity v eurozóně, která i v říjnu zůstala pod tlakem přetrvávajících problémů globálních dodavatelských řetězců, nedostatku komponent a akcelerujících inflačních tlaků. Navzdory meziměsíčnímu poklesu (na 54,3 z 56,2) však kompozitní PMI index zůstává v pásmu expanze, což indikuje pokračující růst aktivity také na startu posledního čtvrtletí. Ve Spojených státech pak výsledky PMI signalizují ještě slibnější začátek čtvrtého kvartálu, když říjnový index vystoupal na 57,3 a to zejména z titulu oživení sektoru služeb, které profitující ze zlepšující se pandemické situace.



Tento týden je makro kalendář na eurodolarovém trhu nabitý. Zatímco dnes přijde na řadu rozehřátí v podobě německého Ifo indexu podnikatelské nálady, ve čtvrtek bude v centru pozornosti zasedání ECB, od níž však zásadní změny v nastavení měnové politiky tentokrát nečekáme (zásadní diskuze ohledně budoucí podoby QE by dle prezidentky Lagarde měla přijít až v prosinci). Ve čtvrtek budou navíc publikovány i výsledky HDP v USA za 3. čtvrtletí, jež zřejmě potvrdí oslabení hospodářské expanze po svižném růstu v první polovině roku. V pátek pak budou finanční trhy sledovat jak výsledky HDP v eurozóně (jež taktéž zřejmě potvrdí zpomalení růstové dynamiky), tak říjnový výsledek inflace v eurozóně a pravděpodobné další zintenzivnění inflačních tlaků.



Akcie

Wall Street v pátek po slibném úvodu přetočila do červených čísel. Dow Jones +0,21 %; S&P 500 -0,11 %. Hlavním tahounem jižním směrem však byl technologický index Nasdaq Composite (-0,82 %), jenž byl zasažen výprodeji na akciích Facebook, Snapchat, Pinterest a Twitter.