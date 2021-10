Petr Dufek: Nálada v ekonomice od začátku léta soustavně klesá

Ještě v červnu to vypadalo, že ekonomika má dobře našlápnuto a že bude hravě umazávat ztráty z loňské covidové recese. Extrémní růst cen paliv a energií spolu se stále větším nedostatkem vstupů do výroby však udělaly své. V průběhu dalších měsíců začal opadat optimismus jak podnikatelů, tak nakonec i spotřebitelů. A nic na tom nezměnil ani říjen.



Zhoršená nálada v průmyslu je důsledkem stále větších problémů, s nimiž se zde firmy musejí vypořádávat. Hlavní překážkou se nepřekvapivě stal nedostatek vstupů do výroby, který aktuálně trápí asi třetinu firem, nicméně už více než pětina firem pociťuje i slabší poptávku po své produkci. Skeptické jsou nicméně firmy i ohledně vývoje poptávky v dalších měsících, což už ostatně potvrzuje i výrazný úbytek zakázek, který je srovnatelný s loňským jarem, nebo propad ve využívání výrobních kapacit.





Nedostatek materiálu pociťují i firmy ve stavebnictví, avšak tam jsou největší brzdou i nadále chybějící pracovníci. Nyní se tento problém dotýká už téměř 38 % firem, zatímco slabá poptávka zatím trápí pouze 16 % z nich. Pokud jde o náladu v tomto odvětví, ta se téměř nemění, i když firmy očekávají dramatický úbytek nových zakázek v příštích měsících. Hlavním důvodem bude nejspíš rapidní růst cen stavebních prací a materiálů, který se odrazí i na realizovatelnosti nasmlouvaných investičních akcí.



Zatímco v průmyslu a ve stavebnictví panují obavy z dalšího vývoje poptávky, ve službách jsou v tomto směru firmy dál optimistické. Na slabou poptávku si v podstatě stěžuje jen necelá čtvrtina podnikatelů, což ovšem může opět brzy změnit zhoršující se pandemická situace. Ne třeba hned kvůli novým restriktivním opatřením, ale „díky“ potenciální změně chování spotřebitelů. To ostatně už brzy mohou pocítit obory spojené s cestovním ruchem – zejména HORECA.



Z průzkumu v obchodech je zřejmé velmi silné očekávání růstu cen pro spotřebitele, které je dokonce nejvyšší od roku 2003. Ne náhodou je i strach domácností z inflace, podle statistického úřadu nejvýraznější za celou dobu sledování tohoto ukazatele. Vzhledem k množství negativních zpráv pak už nepřekvapí zhoršení nálady spotřebitelů vyvolané negativním očekáváním z dalšího vývoje ekonomiky.



Zhoršení nálady v ekonomice není žádným překvapením s ohledem na všeobecně známé problémy, s nimiž se firmy v posledních měsících potýkají. Do posledního čtvrtletí tohoto roku vstupuje česká ekonomika ve slabší kondici v důsledku přetrvávajícího nedostatku dovážených komponent i rapidního růstu cen surovin a energií. Vzhledem k tomu, že se v nejbližší době nedá v tomto směru očekávat obrat k lepšímu, přichází čas na přepisování výhledů směrem dolů. Služby samy o sobě jen těžko vykompenzují propad automotive, který představuje desetinu celé ekonomiky. Čeká nás tedy pomalejší růst a avizovaná vyšší inflace.