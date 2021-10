Nositel Nobelovy ceny varuje před Lindnerem jako německým ministrem financí. Má prý předpotopní rozpočtový plán

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii varuje předtím, aby se německým ministrem financí stal šéf liberálů Christian Lindner. Joseph Stiglitz a jeho kolega Adam Tooze v příspěvku v týdeníku Die Zeit argumentují tím, že předseda strany FDP přichází s "předpotopní rozpočtovou agendou" a přimlouvají se za to, aby ministra nominovala strana Zelených.



"Problém není jen v tom, že je Lindnerova hospodářská politika - ať už jde o dluhovou brzdu nebo o evropská rozpočtová pravidla - shlukem konzervativních klišé. Mnohem důležitější je, že jsou to klišé z minulé éry, totiž z devadesátých let," míní ekonomové Stiglitz a Tooze.



Vzhledem k evropským a globálním výzvám mají zásadní význam velké investice veřejného sektoru, nikoli návrat k úspornému kurzu, jaký zamýšlí FDP, píší vědci. "Ve vlastním zájmu by měl být Lindner ušetřen nesplnitelného úkolu, kdy musí aplikovat svou předpotopní rozpočtovou agendu na dnešní finanční situaci," pokračují.



"Německo ani Evropa si nemohou dovolit tento typ nárazového testu," dodávají Tooze a Stiglitz. Podle jejich názoru by bylo lepší, kdyby se do čela ministerstva financí největší evropské ekonomiky postavil spolupředseda strany Zelených Robert Habeck. Mohli by prý vytvořit "věrohodné vůdčí duo“ spolu s poslancem za stranu Zelených v Evropském parlamentu Svenem Giegoldem na pozici státního tajemníka.



Povolební jednání o budoucí koaliční německé vládě vedou sociální demokraté (SPD), Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP). Rozhovory by chtěli ukončit do konce listopadu.



Analytiky a médii ostře sledovanou otázkou je, kdo se ujme ministerstva financí, které je vzhledem k pravomocím považováno po úřadu kancléře za nejvýznamnější. O post usiluje právě šéf liberálů Christian Lindner, který se tak musí dohodnout se spolupředsedou Zelených Robertem Habeckem. Také Habeck je pro funkci ministra financí často zmiňován. Není vyloučeno, že náhradou by lídr ekologické strany mohl vést ministerstvo zahraničí.