USA se blíží dluhovému stropu, prezident Biden obviňuje republikány

Prezident USA Joe Biden v pondělí prohlásil, že nemůže zaručit včasné navýšení takzvaného dluhového stropu americké vlády. Pokud by se to Spojeným státům nepodařilo, dostaly by se asi za dva týdny do situace, kdy nebudou schopny splácet svoje dluhy a nebudou mít prostředky na některé mandatorní výdaje. Demokrat Biden napjatou situaci kolem dluhového stropu svedl na republikány, jejichž chování označil za lehkomyslné a hanebné.



Spojené státy mají dlouhodobě větší státní výdaje než příjmy. Musí si proto půjčovat peníze na pokrytí všech svých nákladů. Dluhový strop je přitom zákonný limit stanovující, jakou maximální částku si vláda může půjčit. Ministerstvo financí varuje, že USA tohoto stropu dosáhnou kolem 18. října a vláda si následně nebude moci půjčit další peníze a nebude mít dost prostředků například na splácení svých dluhů, ale rovněž na vyplácení sociálních dávek, veřejného zdravotního pojištění pro seniory, či platů pro příslušníky americké armády.



Zvýšení dluhového stropu nyní musí schválit Senát, tamní republikáni se však odmítají na takovém kroku jakkoliv podílet a tvrdí, že by limit měli navýšit demokraté sami, jelikož ovládají obě kongresové komory i Bílý dům. Podle pozorovatelů se tím snaží získat alibi a munici do kongresových voleb plánovaných na příští rok.



Republikáni mohou postup demokratů v Senátu blokovat obstrukcemi, a demokraté by tak museli k překonání této překážky využít zvláštní rozpočtové procedury. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer však nechce nátlaku republikánů ustoupit a trvá na tom, že by navýšení limitu měly schválit obě strany, jelikož se podílely také na schvalování výdajů, kvůli nimž je větší zadlužení potřeba.



"Na naši ekonomiku míří meteorit," prohlásil Biden s tím, že pokud Senát nepodnikne jasné kroky ještě tento týden, začne růst nejistota na finančních trzích, což ohrozí úspory a peněženky Američanů.



"Nejenže republikáni odmítají dělat svou práci, ale hrozí použitím své moci k tomu, aby nám zabránili v naší práci - v záchraně ekonomiky od katastrofy. Upřímně si myslím, že je to pokrytecké, nebezpečné a hanebné," řekl Biden.



Biden pak prohlásil, že nemůže zaručit, že se dluhový strop podaří včas zvednout. Nutnost takový krok podniknout podle něj přitom vychází z "lehkovážné daňové a výdajové politiky" předchozí administrativy republikána Donalda Trumpa. "Republikáni v Kongresu navýšili dluhový strop třikrát, když byl Donald Trump prezidentem, pokaždé s podporou demokratů. Ale nyní ho nezvednou, ačkoliv jsou zodpovědní za dluhy v hodnotě osmi bilionů dolarů (175 bilionů korun), které vznikly za čtyři roky minulé administrativy," řekl Biden.



Prezident rovněž zmínil, že obdržel dopis od šéfa republikánů v Senátu Mitche McConnella a že s ním hodlá vést brzy jednání. McConnell však dává jasně najevo, že v tomto ohledu nehodlá ustoupit, a demokraté se tak zřejmě budou muset vydat zdlouhavou cestou zvláštní rozpočtové procedury. Biden chce však ještě McConnella přesvědčit, aby se republikáni alespoň vzdali obstrukcí a nechali demokraty odhlasovat zvýšení stropu "normální" cestou.



"Republikáni nás jen musí nechat pracovat. Prostě jděte z cesty. Nechcete pomoci se zachráněním naší země? Uhněte z cesty, abyste ji nezničili," řekl prezident.



Spory o zvýšení dluhového stropu jsou svázané s dalšími dlouhodobými neshodami, jež se týkají velkých investičních plánů Bidenovy administrativy. Demokraté se na jednom investičním balíku namířeném do infrastruktury s republikány shodli. Další opatření týkající se investic do sociálních programů, školství a zdravotnictví však republikáni nepodporují. Demokraté se proto rozhodli, že jej schválí sami právě s využitím zvláštní rozpočtové procedury. McConnell nyní tvrdí, že když s pomocí této procedury demokraté schvalují nové výdaje, mají stejným způsobem zajistit i zvýšení dluhového limitu.



Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová nicméně prohlásila, že potřeba navýšit limit vychází z toho, že republikáni v minulém volebním období "utráceli jako opilí námořníci", a že by se proto rovněž měli podílet na řešení.



Podle pozorovatelů nyní není jasné, jak se Spojeným státům nakonec podaří tuto situaci vyřešit. Schumer však varoval svoje spolustraníky, že by zákon navyšující dluhový strop měl dorazit k Bidenovi na stůl nejpozději do konce tohoto týdne, aby se předešlo ekonomickým škodám.