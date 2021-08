Toyota dosáhla prvním kvartálu fiskálního roku rekordního zisku

Japonská automobilka Motor v prvním čtvrtletí svého finančního roku zvýšila čistý zisk o 465 procent na rekordních 897,83 miliardy jenů (JPY; 176,5 miliardy Kč). Hospodaření podpořil vysoký prodej aut v zahraničí a příznivý vývoj směnných kurzů. Automobilka to uvedla v dnešním sdělení.



Navzdory celosvětovému nedostatku polovodičů, který vyvolává obavy o další vývoj v automobilovém průmyslu, tržby Toyoty za tři měsíce do konce června stouply o 72,5 procenta na 7,94 bilionu JPY (1,56 bilionu Kč). Provozní zisk se zvýšil na rekordních 997,49 miliardy z 13,92 miliardy jenů ve stejném období loni. Analytici v anketě společnosti Refinitiv čekali provozní zisk 752 miliard jenů.



Toyota těžila i ze svého plánu na zajištění nepřetržitého provozu, který vypracovala v reakci na neštěstí v jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011. Plán vyžaduje, aby dodavatelé automobilky měli zásoby čipů na dva až šest měsíců, v závislost na době od objednávky po dodání. Firma tak má vysoké zásoby polovodičů - které se používají prakticky ve všem, od systémů údržby motorů až po bezpečnostní a zábavní systémy - i v době globálního nedostatku. Ten zasáhl výrobu konkurentů, jako je Hyundai Motor a Motor. V poslední době se však potýká s výrobními problémy v Thajsku, kde v červenci přerušila výrobu aut ve třech závodech kvůli nedostatku součástek v souvislosti s pandemií.



Největší japonská automobilka zatím ponechala beze změny dosavadní výhled na celý fiskální rok, a to kvůli nejistému vývoji vzhledem k šíření covidu-19 v rozvíjejících se zemích, nedostatku čipů a vyšším nákladům na suroviny a součástky. U čistého zisku počítá s růstem o 2,4 procenta na 2,3 bilionu JPY. Provozní zisk čeká 2,5 bilionu jenů, zatímco analytici čekají provozní zisk 2,88 bilionu JPY. U prodeje aut firma čeká podle médií růst na 8,7 milionu z loňských 7,65 milionu.