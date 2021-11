Fedu může šéfovat ještě větší holubice, výrobní inflace by se měla ustálit

Během dopoledního obchodování sledujeme na evropských akciích pohyby jednotlivých titulů v souvislosti s finančními výsledky, ale indexy celkově pokračují v nevýrazném vývoji. DAX , FTSE 100 nebo CAC 40 jsou těsně v plusu, zatímco AEX nebo FTSE MIB naopak registrují drobné ztráty. Americké futures jsou blízko nulové změny.



Na programu je dnes výrobní inflace v USA. Na její vzedmutí v minulých několika měsících akcie příliš nereagovaly. Tentokrát bude důvodů k reakci zřejmě ještě méně - meziroční růst cen by se měl stabilizovat, k čemuž přispěje zklidnění na komoditách, respektive v řadě případů pokles cen z nedávných výšin. Signál, že se spirála nákladových tlaků dál neroztáčí, může být teoreticky pozitivní, ale podle nás to trh do cen už během října stihl započítat.

Ačkoli z Fedu občas zazní jestřábí komentáře, včera hlavně od Jamese Bullarda, na dluhopisovém trhu se více řeší jméno nového předsedy, poté co Jeromu Powellovi v únoru vyprší mandát. Prezident Biden by měl brzy rozhodnout o tom, zda Powell bude sloužit i druhé období, nebo jestli dá šanci Lael Brainardové. Ta je vnímaná jako ještě větší holubice než současný předseda, což politikům samozřejmě imponuje. Dokonce můžeme spekulovat, že právě politicky citlivé období nominace nového šéfa je jedním z faktorů, kvůli kterým se Fed na jednáních více nevymezuje proti inflaci. Dnes dopoledne sledujeme na výnosech v USA opětovný obrat dolů a pokles okolo 2 bazických bodů.

Eurodolar se sune pomalu vzhůru a už se blíží 1,16. Koruna po včerejší konsolidaci znovu posiluje a vůči euru se posouvá pod 25,20. Zlato si připisuje drobné zisky, energetické komodity jsou na tom smíšeně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1931 -0.2563 25.2920 25.1649 CZK/USD 21.7285 -0.3165 21.8300 21.7180 HUF/EUR 362.0035 0.2370 362.4234 360.1700 PLN/EUR 4.5946 0.0554 4.6003 4.5840

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4097 0.0291 7.4228 7.4030 JPY/EUR 130.8590 -0.2694 130.9880 130.7340 JPY/USD 112.8810 -0.3188 113.0020 112.7150

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8528 -0.1826 0.8570 0.8521 CHF/EUR 1.0586 0.0056 1.0592 1.0566 NOK/EUR 9.8327 -0.1301 9.8555 9.8298 SEK/EUR 9.9184 -0.1319 9.9391 9.9050 USD/EUR 1.1593 0.0496 1.1607 1.1582

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3468 -0.0135 1.3530 1.3455 CAD/USD 1.2436 -0.0607 1.2461 1.2429