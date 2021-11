Rozbřesk: Trhy začínají počítat s agresivnějším růstem sazeb v ČR. A ještě pár slov k inflacím

Říjen přinesl další zrychlení inflace v ČR, za kterým můžeme aktuálně vidět i první signály růstu cen energií, které v řadě západních zemí zdražují už několik měsíců. Jednoprocentní růst spotřebitelských cen za poslední měsíc jde na vrub především nákladům na bydlení, a nešlo přitom pouze o energie, ale stejně jako v minule především o tzv. imputované nájemné a další výdaje spojené s bydlením. Svoji rozhodně nikoli nevýznamnou roli i v říjnu samozřejmě sehrály pohonné hmoty, jejichž ceny se v důsledku stále ještě nepříznivého vývoje cen komodit na světových trzích dostaly na sedmileté maximu. Nejde ovšem jen o bydlení a cestování, které v letošním roce výrazně zdražují. Růst cest je vidět i u importovaného spotřebního zboží (například oblečení a obuv) a podrobnější statistiky už nejspíš ukážou i další zvýšení cen automobilů a zařízení pro domácnosti.



Meziroční inflace sledovaná centrální bankou vyskočila na 5,8 %, a o tři desetiny procentního bodu tak překonala teprve před týdnem zveřejněnou prognózu ČNB. Centrální banka za tímto nepříznivým vývojem vidí především další zrychlení jádrové inflace – zapříčiněné dalším zvýšením tzv. imputovaného nájemného, o kterém jsme na tomto místě psali již dříve. Z pohledu jednotlivých základních skupin spotřebitelského koše se dá říct, že aktuálně dvě třetiny inflačního pohybu jdou na vrub bydlení, dopravě a neřestem (cigaretám a alkoholu). O zbylou třetinu se postarala většina zbylých položek koše.



I když inflace překvapila svoji aktuální výší – nejenom ČNB – stále ještě není na vrcholu. Listopadové a prosincové odpuštění DPH sice může inflační čísla rozkolísat, avšak už v lednu se může inflace velmi snadno dostat až k sedmi procentům. To už bude totiž mnohem jasnější, jak se do cen promítnou nové ceníky energetických společností, nebo třeba potravinářských firem. ČNB v každém případě dostala do rukou silný argument k dalšímu zvýšení úrokových sazeb těsně před Vánocemi a jak už to vypadá, ani prosincové zpřísnění měnové politiky nemusí být ještě tím posledním. A nic na tom nezmění ani fakt, že více než polovina naší vysoké inflace má kořeny v zahraničí.





*** TRHY ***



Koruna



Koruna se v průběhu včerejšího dne pohybovala v úzkém pásmu okolo hranice 25,20 EUR/CZK a z tohoto poklidu jí nevytrhla ani říjnová inflace, která skončila nad nejnovější prognózou ČNB. Jedno z inflačních rizik (růst imputovaného nájemného, respektive jádrové inflace), o kterém ČNB minulý týden hovořila, se už v podstatě začalo naplňovat. To jednoznačně nahrává dalšímu zvýšení úrokových sazeb centrální banky na prosincovém zasedání.



Zahraniční forex



Americká inflace vyskočila v říjnu na třicetiletá maxima, což byla záminka pro dolarové úrokové sazby, aby šly vzhůru a aby eurodolar propadl pod hladinu 1,15. Pro Fed je přitom důležité, že jádrová inflace vyskočila v meziročním srovnání na hodnotu 4,6 %. Takové číslo je velmi vysoké a bude znamenat přitvrzení rétoriky centrálních bankéřů z Fedu, což je potenciálně dobrá zpráva pro dolar.

Dnes očekávejme na hlavních trzích slabší aktivitu, neb v USA je státní svátek. Obchodní den sice je, ale vypořádání dnes neprobíhá.