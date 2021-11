Divize Daimleru pro výrobu nákladních automobilů vstoupí na burzu v prosinci

Německý automobilový koncern hodlá uvést svou divizi pro výrobu nákladních automobilů a autobusů Truck na frankfurtskou akciovou burzu 10. prosince. Oznámila to dnes firma. plán na oddělení divize a uvedení jejích akcií na burzu představil začátkem února, začátkem října jej pak schválili akcionáři. Termín vstupu divize na burzu koncern upřesnil až nyní.



Daimler Truck se podle agentury DPA považuje za jedničku na globálním trhu s nákladními vozy a zaměstnává více než 100.000 lidí. Zbývající část koncernu zahrnující výrobu osobních vozů by se v budoucnosti měla přejmenovat na Mercedes-Benz.



Obě části koncernu by podle měly být díky rozdělení schopny lépe reagovat na rychle se měnící podnikatelské prostředí. si v divizi Truck ponechá 35procentní podíl.



"Stanovili jsme si pro Truck jasné cíle. Jsme odhodláni zvýšit ziskovost a s plným nasazením vyhrát závod směřující k nulovým emisím," uvedl v dnešním sdělení šéf divize Martin Daum. "Měsíc před plánovaným vstupem na burzu jsme připraveni na nezávislost," dodal.