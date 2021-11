Perly týdne: Akciová vlna elektromobility, všichni „meta“ a zlatá doba pro zaměstnance

Na akciových trzích se zvedá vlna elektromobility, řada dalších firem zase chce být „meta“. Ziskové marže obchodovaných firem mezitím dosahují nových vrcholů i přesto, že firmy čelí nákladovým tlakům. Valuace se blíží úrovním z konce internetové bubliny a ještě více v nových Perlách týdne.



Všichni jsou najednou meta: Novým, možná až módním trendem v korporátním světě je takzvaný metaverse. Například ředitel Disney hovořil na CNBC o tom, že jeho firma chce nabízet kompletní „meta“ zážitky, a ne navzájem oddělené služby zábavních parků, filmů, či třeba knih. Metaverse by měl obecně spojovat technologie a služby, jako je virtuální realita, video a další. Na CNBC o něm hovořil analytik Jefferies Andrew Uerkwitz s tím, že skutečný metaverse je virtuálním místem, kde každý může být tím, čím chce, a být tam, kde chce. Od toho jsme podle experta vzdáleni ještě celá desetiletí, ale již nyní existují technologie, které tímto směrem vedou a soukromý sektor je může využívat.



Příkladem současných aktivit směřující k metaversu je platforma Roblox, kterou využívají i jiné společnosti pro svou propagaci. Expert ale míní, že obecně bude trvat roky, než velké společnosti tento koncept skutečně využijí. Což konec konců potvrzuje i vedení , který se tímto směrem chce vydat, ale který zároveň říká, že to bude trvat delší dobu.



Uerkwitz byl tázán na potenciální velikost celého budoucího meta trhu, ale odpověděl, že nemá žádné číslo, protože pokaždé, když velikost trhu odhaduje, vychází mu čísla vyšší a vyšší. Podle experta mají již nyní některé společnosti zkušenosti například s obchodováním s virtuální zbožím. Nabízí se také otázka, jaká měna bude v metaversu používána a Uerkwitz míní, že v delším období by to mohly být některé kryptoměny. Nyní to ale spíše budou „reálné dolary“, i když ani v kratším období nelze vyloučit alternativy.



Marže drží: Následující graf ukazuje vývoj ziskových marží amerických obchodovaných firem. Marže se po propadu v roce 2020 rychle zotavily a BofA v komentáři ke grafu píše, že ve třetím čtvrtletí „byly nedotčeny ani tím, jak roste nákladová inflace“:





Zdroj: Twitter



Zlatá doba pro zaměstnance: Firmy v USA bojují o nové zaměstnance, mzdy rostou nevídaným tempem, včetně dalších odměn a benefitů, mezi které patří například flexibilita ohledně místa vykonávání práce. Na CNBC to tvrdil šéf společnosti ZipRecruiter Ian Siegel, podle kterého třeba právě u flexibility nejde o přechodné změny, ale o nový normál. Nyní tak panuje „zlatá doba pro zaměstnance“, kdy se firmy přetahují o uchazeče o zaměstnání a všemožně se snaží udržet si ty stávající. A platí to i o těch, kteří zrovna ukončili školu.



Probíhá fundamentální změna, kdy lidé i firmy začínají úplně jinak uvažovat o práci mimo kancelář. Více než polovina uchazečů o zaměstnání nyní v USA požaduje tuto flexibilitu, a to znamená, že o zaměstnání nemusí žádat v jednom konkrétním městě, ale může tak učinit ve 20 000 městech. A to se projevuje i v tom, jak firmy přistupují k nabíce pracovních pozic. Jen na ZipRecruiter totiž podle ředitele této firmy vzrostla nabídka flexibilních pracovních míst během pár měsíců z asi 2 % na cca 10 %.



PBV blízko historických maxim: Valuace akciových trhů jsou obvykle popisovány na základě poměrů cen a zisků obchodovaných firem (PE). Méně častým měřítkem je poměr tržní ceny a účetní hodnoty akcie, který se používá zejména u bank. Následující graf ukazuje vývoj PBV u celého trhu a je z něj zřejmé, že valuace měřené tímto způsobem se od dna roku 2009 trendově zvedají a nyní se nachází blízko maxim dosažených na konci internetové bubliny:





Zdroj: Twitter



Sílící vlna elektromobility: Pras Subramanian hovořil na Yahoo Finance o tom, jak prudce posilovaly akcie společnosti Rivian během dvou dnů po jejich IPO. Podle experta za tím stojí i fundament firmy a plány, které má. Včetně toho, že v roce 2030 by chtěla vyrábět asi 1 milion elektromobilů. K tomu se pak přidává „vlna akcií firem, které chtějí vyrábět elektromobily“. Ta živí pozitivní sentiment vůči tomuto segmentu trhu a projevila se i tím, jak si doposud vedly akcie Rivianu. Yahoo Finance v této souvislosti ukazuje následující obrázek, který by měl zahrnovat všechny společnosti, které mají co do činění s elektromobilitou:





Zdroj: Youtube



O Rivianu hovořil na CNBC Joe Hinrichs, který působil ve vedení této firmy i ve Fordu. Růstem ceny akcií Rivianu není podle svých slov překvapen a vyzdvihl zejména práci ředitele této firmy. R.J. Scaringe se totiž podle Hinrichse věnoval rozvoji Rivianu devět let předtím, než vůbec získal nějaké investory, a žil přitom v malém studentském bytě, což ukazuje na jeho skromnost. Jeho cílem pak bylo „získat ty správné investory a partnery…je skromný a má výbornou vizi“, dodal expert.



Co ale odlišuje Rivian od řady podobných firem, které mají v elektromobilitě také velké plány? Hinrichs odpověděl, že výhodou Rivianu jsou právě jeho investoři a partneři, protože pomáhá s technickou stránkou podnikání a měl by Rivianu zajistit potřebné a cenné zkušenosti z oblasti výroby, sledování kvality a podobně. zase pomáhá s daty a softwarem a zároveň bude významným zákazníkem firmy. A další výhodou je kvůli svým vlastnostem současný ředitel firmy.