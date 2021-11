KKR nabídla koupi Telecom Italia, Tomáš Holub o inflaci a sazbách a futures se dnes zelenají

Tomáš Holub z ČNB je spíše pro to, normalizaci měnové politiky neumocňovat. Americký gigant KKR nabídl koupi společnosti za 10,8 miliardy eur, načež následoval odpor jeho největšího akcionáře, společnosti . Dva vysocí představitelé britské centrální banky zpochybnili jistotu ohledně zvýšení úrokových sazeb v prosinci. A futures se pohybují v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,1 %.



Člen bankovní rady ČNB a ekonom Tomáš Holub v podcastu MakroMixér k razanci dalších očekávaných kroků ČNB: V situaci, kdy inflace v Česku míří k 7 procentům a zároveň by mohlo nastat, že kvůli protikovidovým opatřením bude nižší růst HDP a o to vyšší inflace, tak je to při jasně daném mandátu ČNB spíše argumentem, proč normalizaci měnové politiky neumocňovat. Více zde.



Od začátku epidemie se v Česku covidem-19 prokazatelně nakazily již 2 miliony lidí. V neděli testy odhalily 8244 případů, což je dosud nejvyšší nedělní počet. Na nový rekord vystoupalo incidenční číslo. Na 100.000 obyvatel připadá přes 1000 nově nakažených za poslední týden.



Americký gigant KKR nabídl koupi společnosti za 10,8 miliardy eur, načež následoval odpor jeho největšího akcionáře, společnosti . Nabídka KKR, charakterizovaná jako přátelská, by mohla být jen začátkem boje o ovládnutí a nejcennějšího aktiva bývalého italského monopolu – pevných linek.



Dva vysocí představitelé britské centrální banky zpochybnili jistotu ohledně zvýšení úrokových sazeb v prosinci a poznamenali, že rozhodnutí bude vyvážené. Guvernér Andrew Bailey uvedl, že rizika pro ekonomiku Spojeného království jsou v tuto chvíli se zpomalujícím růstem a rostoucí inflací „oboustranná“, což odpovídá komentářům hlavního ekonoma Huwa Pilla. To může být důvodem k pochybnostem o rozhodnutí příští měsíc, který investoři již téměř plně nacenili do trhu.



Dva evropští bankovní giganti si vybrali nové lídry, kteří je budou vést desetiletím restrukturalizace. UBS v sobotu nominovala bývalého prezidenta Colma Kellehera, aby v příštím roce nahradil Axela Webera ve funkci předsedy. O den dříve navrhla do stejné role holandského pojišťovacího veterána Alexandra Wynaendtse, který nahradí Paula Achleitnera.