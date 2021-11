Dodavatel Tesly se stal druhou nejcennější firmou na burze v Číně

Čínský výrobce baterií pro elektromobily Contemporary Amperex Technology (CATL) se stal druhou nejcennější firmou na burze v pevninské Číně. Akcie podniku si dnes připsaly 6,6 procenta a posílily nejvýrazněji za více než měsíc. Vliv mělo očekávání, že CATL bude na konci tohoto měsíce zařazen do akciového indexu CSI 300, který zahrnuje největší firmy na burzách v Šanghaji a Šen-čenu.



Firma, která je dodavatelem americké automobilky , dnešní obchodování uzavřela s tržní hodnotou takřka 1,59 bilionu jüanů (5,6 bilionu Kč). Těsně předstihla státní banku Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), která má tržní hodnotou 1,55 bilionu jüanů. Prvenství si nadále drží čínský výrobce lihovin Kweichow Moutai s tržní hodnotou 2,33 bilionu jüanů. ICBM je podle objemu aktiv největší komerční bankou na světě.



Společnost CATL, která sídlí v jihovýchodní provincii Fu-ťien, je největším světovým výrobcem baterií a materiálů pro energetiku. Mezi její zákazníky patří mimo jiné automobiloví giganti , a BAIC Motor. Cena akcií podniku se letos téměř zdvojnásobila, a to díky razantní podpoře ekologických vozidel a uhlíkové neutrality ze strany Pekingu.



Podle zprávy Shanghai Securities News nahradil podnik CATL ve třetím čtvrtletí společnost Moutai na pozici firmy, jejíž akcie nejvíce drží správci podílových fondů. Akcie výrobce baterií vzrostly od vstupu na burzu v polovině roku 2018 zhruba o 2600 procent.



Poptávku po lithiových bateriích podle analytiků společnosti China International Capital ještě více umocní investiční soubor v hodnotě 1,85 bilionu dolarů (41,7 bilionu Kč), který v pátek schválila americká Sněmovna reprezentantů.