Rozbřesk: Jerome Powell povede Fed i další čtyři roky

Americký prezident Biden nepřekvapil a navrhl, aby Fed řídil i další čtyři jeho současný šéf Jerome Powell. Toho sice ještě musí potvrdit do funkce senát, ale to se zdá být formalitou, neboť konsensuální právník v čele Fedu má mezi zákonodárci silnou podporu napříč politickým spektrem. To naopak o sobě nemůže říct druhá re-nominovaná Leal Brainardová, kterou by prezident Biden rovněž rád viděl ve vedení Fedu další čtyři roky.



Jestliže Powellovo snadné znovuzvolení v americkém senátu bude spolu-zajištěno jeho ráznou odpovědí na COVIDovou krizi, tak jeho historický obraz coby klíčového centrálního bankéře ještě vytesán nebyl. O tom, jak na něj bude, jako na dlouholetého šéfa Fedu, historie jednou nahlížet, rozhodne to, jak s Fedem zvládne projít současnou post-COVIDovou inflační vlnou. Powell byl přitom uvnitř Fedu v čele tábora, který stále dokola omílá, že inflace je dočasná a mohou za ni úzká hrdla v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Ovšem jak všichni v Česku (a na Slovensku) vědí, význam slova dočasný se může stát velmi relativní. Inflace - a to nejen v USA - nepolevuje již několikátý kvartál v řadě, přičemž Fedem preferovaný ukazatel jádrové inflace se zřejmě ocitne na hodnotě 4,5 %.



Pro Powella, který nemá ekonomické vzdělání, budou následující měsíce výzvou, aby dokázal vyhodnotit, kdy a jak silně utahovat měnové šrouby. Fakt, že jej prezident Biden konečně renominoval a jeho zvolení v senátu je téměř jisté, má však pro staronového šéfa jednu nespornou výhodu: může všechny personální a politické otázky hodit za hlavu a snažit se na vysokou inflaci zareagovat tak, jak mu bude velet jeho nejlepší úsudek.



A jaká měnově-politická reakce Fedu pod vedením staronového šéfa na inflaci asi bude? Těžko tipovat, ale o mnohém vypovídá včerejší reakce americké výnosové křivky na oznámení jeho re-nominace - krátké úrokové sazby šly strmě vzhůru, takže trh již započítal celkem tři zvýšení (+25 bps) oficiálních úrokových sazeb v USA v příštím roce. Aneb to vypadá, jako by trh převážně holubičího Powella v jeho druhém volebním období korunoval na nezpochybnitelného jestřába. No, uvidíme…



TRHY

Koruna

Česká koruna se dostává se zhoršující se pandemickou situací znovu pod opětovný tlak. Vidina přísnějších opatření a výpadky zasaženého průmyslu posunuly korunu až do blízkosti 25,50 EUR/CZK. Pokud touto technickou bariérou projde, leží další meta až v okolí 25,70 EUR/CZK. Komentáře Tomáše Holuba z ČNB již včera také koruně nedodaly novou energii - centrální bankéř již neočekává, že dojde k tak velkému překvapení trhů.



.@CNB_cz překvapila trhy prudkým skokovým zvýšením úrokových sazeb. Bude znovu tak razantní? I na to odpovídá v podcastu #MakroMixér hlavního ekonoma @PatriaCZ @BuresHonza a šéfredaktora @hlidacipes_org @brestan člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub. https://t.co/vt9MJRjiz7

Dolar v reakci na re-nominaci J. Powella na post šéfa Fedu posílil, úrokové sazby šly v USA zřetelně nahoru. Trh na rozdíl od ECB začíná věřit, že Fed příští rok rozjede zvyšování úrokových sazeb, a to tlačí eurodolar směrem dolů.Dnes budou nicméně v centru pozornosti data z eurozóny, a to konkrétně indexy podnikatelských nálad PMI. Ty se v oblasti služeb s ohledem na opět rostoucí epidemii (viz rakouský lockdown) zřejmě znovu zhoršily, což bude pro eurodolar jen další negativní zpráva v řadě.Forint včera oslabil na historická minima, když měnový pár EUR/HUF se obchodoval již nad úrovní 370. Po šoku z rakouského lockdownu z minulého pátku se střední Evropa (která má ještě horší COVIDová čísla než Rakousko) ještě nevzpamatovala, přičemž všechny měny z emerging markets tlačí do kouta růst dolarových úrokových sazeb.