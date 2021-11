Biden navrhuje Powella do čela Fedu na další čtyři roky. Potřebujeme stabilitu a nezávislost, řekl

Prezident Spojených států Joe Biden dnes navrhl, aby současný šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell strávil v úřadu další čtyřleté období. Oznámil to dnes Bílý dům, prezidentův návrh ještě musí potvrdit Senát. Powellovo první funkční období skončí v únoru.



Osmašedesátiletý Powell stojí v čele Fedu od roku 2018, na jeho první funkční období ho navrhl tehdejší prezident Donald Trump. Ten však později Powella ostře kritizoval kvůli zvyšování úrokových sazeb.



Po příchodu koronavirové krize Fed pod Powellovým vedením začal uplatňovat mimořádně uvolněnou měnovou politiku, aby pomohl ekonomice překonat negativní dopady pandemie covidu-19.



Na post náměstkyně šéfa Fedu se Biden rozhodl navrhnout Lael Brainardovou. "Pokud chceme dál stavět na letošním ekonomickém úspěchu, potřebujeme ve Fedu stabilitu a nezávislost," uvedl Biden. "Po zkoušce ohněm v posledních dvaceti měsících mám plnou důvěru v to, že Powell a Brainardová zajistí silné vedení, které naše země potřebuje," dodal.



Powell nyní čelí tlaku na zpřísňování měnové politiky v důsledku rostoucí inflace. Příliš rychlým zvyšováním úrokových sazeb by však mohl podkopat hospodářské oživení a tvorbu pracovních míst, upozorňuje agentura AP.



Fed se tento měsíc rozhodl zahájit postupné omezování nákupů dluhopisů. Svou základní úrokovou sazbu podle očekávání nechal v rozpětí nula až čtvrt procenta.

Kdo je Jerome Powell

Republikán Powell stojí v čele Fedu od února 2018, kdy ve funkci nahradil současnou americkou ministryni financí Janet Yellenovou. Na jeho první funkční období ho navrhl tehdejší prezident Donald Trump. Powellovo první funkční období skončí v únoru 2022.Trump, ačkoliv Powella do funkce sám vybral, nynějšího šéfa Fedu později několikrát kritizoval. Opakovaně na centrální banku tlačil, aby snížila úrokové sazby. Když Powell varoval před následky obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, tak se Trump urazil. Právě Trumpova administrativa totiž zavedla sérii opatření vůči několika zemím, včetně Číny. Většinou šlo o celní poplatky.Ekonomové Powella v poslední době spíše chválí a oceňují zejména to, že americké ekonomice poskytl za pandemie covidu-19 rychlou podporu. Poté, co pandemie loni způsobila rozsáhlé uzavření americké ekonomiky, snížil Fed pod vedením Powella hlavní úrokovou sazbu na téměř nulu a zahájil masivní nákupy dluhopisů. Tato podpora podle analytiků měla zásluhu na odvrácení finanční krize, Spojené státy se vyhnuly hospodářské depresi a připravila se půda pro rychlé oživení ekonomiky.Powell nyní čelí tlaku na zpřísňování měnové politiky v důsledku rostoucí inflace. Meziroční míra inflace ve Spojených státech se v září zvýšila o 0,1 procentního bodu ze srpnových 5,3 procenta. Vrátila se tak na třináctileté maximum 5,4 procenta, na kterém se nacházela také v červnu a v červenci. Fed nicméně uvedl, že nynější nárůst inflace je pouze přechodný a pravděpodobně nebude vyžadovat rychlé zvyšování úrokových sazeb. Svou základní úrokovou sazbu Fed nadále drží v rozpětí nula až čtvrt procenta. Jakmile americká centrální banka zcela ukončí nákupy dluhopisů, k čemuž by mohlo dojít v červnu příštího roku, mohla by podle agentury AP rozhodnout o zvýšení základní úrokové sazby.Současný americký prezident Joe Biden dnes navrhl, aby Powell strávil v úřadu další čtyřleté období. Opětovné jmenování Powella podpořila i Yellenová či republikánský senátor Steve Daines, člen bankovního výboru Senátu. Pokračování Powella ve funkci by podle Dainese vyslalo silný signál domácnostem, podnikatelům a spotřebitelům, že šéf Fedu má nadále širokou podporu obou politických stran a udělá vše, co bude nutné, aby dosáhl cenové stability a maximální zaměstnanosti.Powell má však i své kritiky, včetně členů klimatické aktivistické skupiny 350.org. Ti letos v srpnu vyzvali Bidena, aby na Powellovo místo jmenoval "klimatického lídra". Setrvání Powella v čele Fedu si nepřeje také progresivní levicové křídlo Demokratické strany, které tvrdí, že Fed pod Powellovým vedením dělá málo pro to, aby zmírnil rizika, která pro americký finanční systém představují změny klimatu a také nedělá dost pro odstranění ekonomické nerovnosti.V roce 2012 byl Powell jmenován tehdejším prezidentem Barackem Obamou do Rady guvernérů Fedu, kde má na starosti bankovní předpisy pro Wall Street. V červnu 2014 byl jeho mandát obnoven až do roku 2028.Powell se v roce 2018 stal po 40 letech prvním šéfem Fedu, který nemá ekonomické vzdělání. Vystudoval politické vědy na Princetonské univerzitě a práva na Georgetownské univerzitě, v roce 1979 získal titul doktor práv.Podle majetkového přiznání z poloviny roku 2017 je hodnota Powellova majetku mezi 20 až 55 miliony dolarů, podle amerických novinářů může celková hodnota Powellova jmění dosahovat výše až 112 milionů dolarů (asi 2,5 miliardy korun). Plat šéfa Fedu i členů Rady guvernérů stanovuje Kongres, Powellův roční plat činí zhruba 203.000 dolarů (4,6 milionu korun).Počátkem 80. let působil Powell jako advokát, v letech 1984 až 1990 pracoval v investiční bance Dillon, Read & Company, kde se věnoval financování, obchodnímu bankovnictví a zastával pozici viceprezidenta.V letech 1990 až 1993 působil jako vysoký úředník na americkém ministerstvu financí.